【東京美食】新宿燒肉店5選！松阪牛、 A5級黑毛和牛、24小時營業

去到東京，其中一種不能不吃的美食， 一定是「燒肉」！不論任何種類的燒肉，在東京新宿區內總找到特色食店，為大家整理了以下5間新宿區燒肉放題餐廳，有A5級黑毛和牛、又有24小時營業的放題店、更有屢獲和牛大獎的食店。各位食肉獸去新宿，準備好未？

燒肉店每天都會在牆上掛起極上牛肉部位介紹，例如有山口縣入口的高森和牛，每年只入口120頭牛，極珍貴！（相片來源：onikuya_keisuke@IG）

1. 得獎和牛燒肉店 お肉屋けいすけ三男坊

三男坊這間燒肉店經常接受日本電視台訪問，亦是屢獲日本和牛大獎的燒肉店！該店老闆的背景是來自牛肉店世家，精選燒肉非常有心得，而店內供應的高森和牛，則來自山口縣岩國市，就是屢次獲得和牛大獎的頂級燒肉！

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此店老闆（即三弟）的大哥、二哥同是經營牛肉生意，故此燒肉店店名為「三男坊」。（相片來源：お肉屋けいすけ三男坊@FB）

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お肉屋けいすけ三男坊 地址：東京都渋谷区広尾5-2-25 HONGOKUビルB1F 電話：+81 (0)50 5263 9906 營業時間：6pm-11:30pm（10:30 last order）

生日和牛拼盤，更有小煙花助慶，牛魔王收到一定高興。（相片來源：tink___erbell_@IG）

2.搞笑生日燒肉併盤 肉屋の台所 新宿ミート

燒肉店提供A4及A5級黑毛和牛，更有選擇不同種類的和牛部位及烹調法，例如厚切西冷扒、五花肉、牛肋骨等肥美部位，除了牛外，店內放題還可以任食靚豬、雞及野菜，食肉獸一定滿意！另外，此店可為客人設計生日燒肉併盤，插上小煙花助慶，帶壽星仔女去賀壽，相信一定感動到爆！（笑）

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燒肉花盤自然是女士最愛。（相片來源：__hs__46@IG）

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肉屋の台所 新宿ミート 地址：東京都新宿区歌舞伎町1-6-14第2ショーリビル 2F 營業時間：12pm-3pm、4pm-11:30pm（放題120分鐘） 交通：新宿駅東口，步行約3分鐘

店內最有名的A5免治和牛飯盒。（相片來源：love.love.sushi@IG）

3.呃Like！黑毛和牛拖羅飯盒 GINZA KOSO

有「肉之壽司店」之稱的GINZA KOSO，店內格局設計非常時尚高級，而美食方面最吸睛是A5和牛刺身料理，很多客人都慕名而去，記得預早訂位！建議可選擇午餐時段，當中推介的有生牛肉飯及打卡一流的A5免治和牛飯盒， 免治和牛鋪得滿滿的，影相呃like無難度！

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加入生雞蛋、豉油或蒜油拌勻來吃，入口像拖羅般，油香鮮甜。（相片來源：66shuki@IG）

GINZA KOSO 地址：東京都中央区銀座8-8-8 訂座電話：+81 (0)50 5815 5242 營業時間：星期一至五 11:30am-2:30pm、5:30pm-4am；星期六、日及假期 11:30am-3pm、5:30pm-10pm 交通：東京地鐵新橋站1號出口，步行5分鐘

此燒肉店分男士及女士不同收費，相信與男女胃口不同有關，相當均真 XD (圖：yuka_t1202@IG)

4. 24小時營業夜鬼之選 炭火焼肉 元ちゃん

這間在新宿的燒肉店絕對是夜鬼最愛，最適合玩到天昏地暗又或深夜想要食餐好的朋友，皆因這燒肉店全年無休24小時營業！雖是日本餐廳，卻主打韓式燒肉料理，提供30多款肉類，更嚴選國產和牛任你燒，這頓深夜燒肉食堂讓你超滿足！

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店外是傳統的和風設計。（相片來源：maoko31@IG）

炭火焼肉 元ちゃん 新宿東口店 地址：東京都新宿区歌舞伎町 1-6-11 營業時間：24小時 價錢：男性 3,980日圓（約279港元）、女性 3,480日圓（約244港元） 交通：JR新宿駅步行約5分鐘、西武新宿駅，步行4分鐘

店內提供超過100款肉類選擇（相片來源：azuking@IG）

5.日本燒肉連鎖店 焼肉屋さかい

「焼肉屋さかい」是日本大型連鎖燒肉店，店內有超過100款肉類，如牛肋骨、五花肉、牛內臟、燒蝦、豬肉、野菜等等都可以任食，是性價比甚高的燒肉放題店。

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（相片來源：azuking_2@IG）