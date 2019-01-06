【台灣新竹】超浪漫森林玻璃屋嘆咖啡！盤點4間戶外靚景打卡Cafe

當簡約風建築搭上最美的山水風景，濃郁的咖啡香佐以撲鼻的美食，你還受得了嗎？快來看看今次小編要介紹的新竹4間特色打卡咖啡廳，除了滿足口慾，更是滿足心靈啊！

1. 中海拔的夢幻仙境：六號花園

位於中海拔800公尺的尖石前山，六號花園本名拉號（RAHAW），這是原住民對此山的稱呼。為了感謝上帝及祖先的賜予，因此取諧音名為「6號花園」，是遠離塵囂的私房生態旅遊地。

這裏綠意盎然、花團錦簇、群山環繞、靜謐愜意，如同仙境般，可謂是山林裡最美的世外桃源。六號花園很適合露營，想像早起時登高可以遠眺北台灣，將桃園、北新竹、林口盡收眼底是何等的幸福！

地址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落

營業時間：10:00-18:00

電話：0932－178177／0988－605205

門票：NT$100（約港幣25元）

2. 雲朵裏的玻璃屋：Z Cafe

玻璃屋你看過，但是山中裏的玻璃屋你去過嗎？位於尖石鄉的Z cafe是間隱身在山林間的浪漫唯美玻璃屋，雖然較為隱密，但它距離內灣老街僅15分鐘車程，可是新竹在地人的私房景點。結合咖啡廳與民宿，白色外觀樸素中帶設計感，與綠意盎然的樹林共同創作出山林間最美的畫作，簡單且放鬆。內在採用清水模設計，以簡單的工業風設計搭配趣的小物及色彩鮮明的畫作。

+ 2

除了唯美的玻璃屋，小水池的設計可是Z cafe的小秘境，景致優美、輕鬆愜意，讓人流連忘返。這裏的餐點獲得顧客的好評，聽說這裏的蜜汁櫻桃鴨木碗沙律是招牌，豐富的沙律配上好吃的bagel，看起來就美味！

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村8鄰那羅42-1號

營業時間：12:00-19:00

電話：03-5842156

3. 必打卡的觀湖視野：二泉湖畔咖啡

有沒有體驗過坐在池邊邊賞景邊喝咖啡的舒適愜意？如果沒有，你一定要來趟二泉湖畔咖啡！坐落在山林裏，彷彿水面上的咖啡民宿，雖佔地不大，但與大自然融合的風格，使現代感十足的建築像是山林間的一幅佳作。

+ 2

這裏擁有最佳的觀湖視野，看着峨眉湖青山綠水，迷人的景緻總是值得令人駐足。除了美景，這裏的美食也是不容小覷，清爽養生的餐點可是老闆的巧思，希望讓人在這裏吃得健康又能心靈滿足，可說是低調的好味道。

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村12寮21-6號

營業時間：11:00-17:00(週一、二公休)/週六11:00-18:00

電話：03－7603158

門票：NT$100（約港幣25元）

4. 必訪純白打卡勝地：夏季三角景觀咖啡廳

說到新竹最美最浪漫的咖啡廳，那肯定不能不提夏季三角景觀咖啡廳！像電影般在璀璨夜空下享受浪漫燭光晚餐的場景，那可是這裏的招牌呢！以白色為基調的景觀咖啡廳，除了視野遼闊，能觀賞日落餘暉及滿天星斗外，也有許多超好拍的浪漫造景及大片草地適合玩樂。

+ 2

微風徐徐吹來，坐在翠綠草地的純白椅子上，享用可口的美食同時擁有迷人的景致陪伴，可真是享受。

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷

營業時間：平日15:00－02:00／假日11:30－02:00

電話：03－5690006

門票：NT$100（約港幣25元）

最低消費：NT$120（約港幣30元）（無用餐時間限制）

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】