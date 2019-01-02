【追極光攻略】三大條件影響極光「現身」　雪地黑夜拍攝小貼士

相信有不少人的bucket list都會寫上想看極光的願望，但你又對極光有深入的認識嗎？想知道極光的形成嗎？或是更實際的問題，究竟怎樣才可以拍攝到好看的極光照片呢？就讓小編為大家整理有關極光的小知識，同時公開美國、加拿大、歐洲等各地賞極光的最佳時機吧！

極光是極地氣候圈的一種特殊大氣發光現象。（Gettyimages／視覺中國）

1. 極光小知識

極光的形成方式

極光是極地氣候圈的一種特殊大氣發光現象。當地球磁場把帶電粒子吸入大氣層時，帶電粒子與大氣原子相撞時，極光因而產生。可能大家都有聽過極光帶，其實極光帶是指高緯度的地方，換句話說，是要靠近南北極的地方。

能看到極光的地方

理想的極光觀賞地區不一定是要位於緯度最高的地區或是北極圈地帶，只要是位於極光帶裡，地區氣候穩定、加上附近交通發住宿方便就是好的選址！亦是因為上述的因素，更多觀賞極光的人會選擇相對容易到訪的北半球極光一遊～當中大家會選擇到阿拉斯加、加拿大、格陵蘭島、北歐地區等地區欣賞極光。

觀賞極光的最佳時機

各國最佳賞極光時間：

各國最佳賞極光時間（KKday）

夏天時，高緯度的北半球國家大多處於永晝狀態，即使極光出現，但是因著強光的影響，令人難以看到極光。所以極光的觀看期通常處於秋天至冬天，即是大概每年9月至來年3月，當然按照不同地區，氣候狀況也不同，所以大家看當地天氣決定出發時間。要注意的是阿拉斯加11理1月雖然有極光出現，但這段時間大多數都會有暴風雪，能見度較低，各位要事先看看氣象局的預測。

要看到極光，除了最好在冬天到當地觀賞以外，天氣晴朗也是重要一環，雨水、雪和雲的密度都會影響到看到極光的可能性。（Gettyimages／視覺中國）

2. 看到極光的三大先決條件

氣候

要看到極光，除了最好在冬天到當地觀賞以外，天氣晴朗也是重要一環，雨水、雪和雲的密度都會影響到看到極光的可能性。另外，晚上極光的出現與太陽黑子息息相關，太陽黑子的活躍程度會影響極光出現與多寡。

光害

極光的亮度有限，容易受周遭的環境影響其可見性，除了由城市發出的燈光以外，月光也會影響極光的能見度，所以要清楚看到極光，可以去到周圍燈光較暗的環境觀看，當然如果氣候宜人和極光指數高，在光害高的城市中也是有可能可以看到極光！

極光指數(Kp-index)

極光指數是其中一個重要的指標，極光指數分為十級，由0至9，極光指數愈高，極光的活躍程度更高，極光帶範圍更大，因此在這個情況下能看到極光的地方變多。對於冰島這個國家來說，配合天氣和低光害，理論上只要極光指數達3或以上便可以看到極光了！極光指數是9時，只是平常使用手機都能清楚拍攝的極光，如果級數愈低時，只是使用手機拍攝時，因為手機相機的感光度與其他性能有限，可能會令你拍攝出來的極光變成整個畫面一片綠色(哭)～

要拍攝極光，你可以準備一部高性能的相機。（Gettyimages／視覺中國）

3. 觀賞極光的小貼士

拍攝極光的方法

俗語有云「工欲善其事，必先利其器」，要拍攝極光，你可以準備一部高性能的相機。這部相機需要具備良好雜訊控制、純淨高感光ISO表現、拉長曝光時間的大光圈。一般F4光圈就已經足夠，如果你想拍攝有動感的極光，你可以緊按快門、拉長曝光時間，只需拉長5秒~15秒已經可以拍攝到極光的動態了。提提大家，如果不想因手震而拍攝不到極光的神緒，你可以帶備一個穩固的腳架，敵過風吹和手震的考驗，拍攝出動人的照片！

要看極光，要準備一件防風用大褸，配合頸巾，再穿上底衣打底。（Gettyimages／視覺中國）

觀賞極光時的最佳衣著

要看極光，冬天會是最好的時機，那麼一定要穿超多衣服嗎？不是的，小編建議你要準備一件防風用大褸，配合頸巾，再穿上底衣打底。請大家記得要穿兩條褲，也是以都係底衣打底，襪子要穿厚一點，以防腳板冷傷。另外，大家也需要準備手套，首要功能一定是防水，否則弄濕了就會有寒氣。如果覺得手套很麻煩，你可以買打開露指頭的款式，或是電子器材可以感應到的款式。

自駕遊汽車雪鍊

除非你要去山路或是遇到大雪，否則一般在平地上駕駛時不用裝上雪鍊！另外，大家要注意停車時把車停於燈柱附近，如果天氣太冷，不能啟動汽車時能在燈光下檢查車子的情況～

【本文獲「KKday」授權轉載。】