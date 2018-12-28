【2018回顧】10大旅遊事件 颱風、交通事故特別多

日本京都清水寺早前公布「年度漢字票選」，日本民眾最終選了災害的「災」，成為2018年度漢字。回顧過去一年，除了日本，全球各地亦出現不少風災及交通事故，更造成人命傷亡及經濟損失！希望2019年重新出發，大家出門能夠事事順利及平安。

10. 泰國The Marvel Experience

Marvel迷於2018年可謂大豐收，除了4月有新戲睇，曼谷更於6月開設東南亞首個Marvel體驗館「The Marvel Experience Thailand 」，甫開幕更成全球熱話，1：1原大模型、互動遊戲區、復仇者聯盟球體天幕及4D影院，令亞洲fans多一個理由去曼谷朝聖！

耗資數千萬泰銖的Marvel體驗於6月29日開幕。（圖片來源：The Marvel Experience Thailand@FB）

09. 中港高鐵通車

動工8年、耗資853億元興建的廣深港高鐵香港站於9月23日通車，雖然出現首班車遲到、行李尺寸有爭議等情況，但亦無阻兩地民眾捧場！除了貫穿廣州、東莞、深圳等地，長途目的地如北京、上海、長沙、昆明等每日亦設一班列車。以北京為例，由香港直達北京車程約8小時45分，車費不過1,300港元，對空管有恐懼的朋友不妨一試。

廣深港高鐵香港站於9月23日通車。（梁鵬威攝）

08. 克羅地亞成旅遊熱點

2018年的全球大事當然唔少得世界盃！比香港人口還少的「格仔兵團」克羅地亞憑住拼勁，在8強淘汰東道主俄羅斯後，最終更殺入決賽勇奪亞軍，世界盃一役除了令各國球迷到訪克羅地亞朝聖外，亦吸引不少旅客對這個中歐沿海小國感興趣，唔知大家又點睇呢？

賽前被喻為黑馬的克羅地亞於世界盃奪得亞軍。（圖片來源：路透社）

07. 泰國少足被困山洞

泰國少年足球隊「野豬」的教練於7月與12名球員到清萊府國家公園踩單車，並與球員進入泰國第四大山洞睡美人洞探險，適逢當時下起大雨，加上洞內地形複雜，13人遭洪水圍困，事件引發全球關注！救援人員最終分3次救出13人，過程中1名海豹突擊隊前成員在運送氧氣期間因缺氧身亡。是次意外全靠救援人員的努力，13人才能全數獲救。

泰國少年足球隊「野豬」13名球員和教練被困清萊美人洞多日。（ThaiSEAL_Facebook片段截圖）

06. 玻利維亞落地簽證

玻利維亞天空之鏡是不少旅人的終極bucket list，今年年初玻利維亞宣布持特區護照人士可在入境玻利維亞時辦理逗留期為30天的旅遊簽證，對比以往旅客需在秘魯辦證實在方便得多！提提大家，入境時必須填妥及簽署簽證申請表格，相關詳情請到玻利維亞大使館網站www.embolchina.cn/查閱相關資料。

玻利維亞天空之鏡是不少旅人的終極bucket list，今年為港人帶來好消息。圖片來源：gettyimages

05. 港珠澳大橋通車

造價逾844億、建造超過15年的港珠澳大橋終於在12月下旬正式通車！市民從此可以經陸路過澳門，而往來香港和澳門的穿梭巴士（金巴）票價比船飛平近一倍，亦令澳門隨即成為香港人周末快閃旅行首選，除了澳門，珠海亦逐漸成為本港新興短線遊目的地，港人快閃以後又多一個選擇了。

【珠海旅遊景點】快閃珠海3日2夜 美食、溫泉住宿、打卡全包

【澳門好去處】2日1夜澳門旅遊景點推介、金巴攻略 週末快閃！

從香港口岸乘坐口岸穿梭巴士（金巴）到澳門口岸，單程票價只需65港元。（攝影：卓剛華）

04. 台灣宜蘭列車出軌

不少人都會趁秋冬季，去台灣宜蘭來趟溫泉小旅行。10月中旬，台鐵普悠瑪列車於宜蘭蘇澳鎮新馬車站發生嚴重出軌事故，意外導致最少17人死亡，逾百人受傷！台鐵是不少港人遊台灣會搭乘的交通工具，是次意外亦引起港人高度關注。

普悠瑪號宜蘭線於今年10月發生出軌事故。（圖片來源：facebook）

現場所見，路軌明顯扭曲，車卡翻側。（圖片來源：facebook）

03. 東京豐州市場開幕

擁有80 年歷史、深受港人歡迎的築地市場，終於10月6日完成歷史任務，並於10月11日搬至豐洲市場，搬遷當日Facebook更遭到鋪天蓋地式洗版！雖然豐洲市場交通較築地不便，但場內設水產買賣市場及22間食店，當中港人最愛的壽司大同樣搬至新市場。新鮮海產及水果都令遊客津津樂道，難怪市場在開幕至今，人潮絡繹不絕。

雖然豐洲市場交通較築地不便，但仍有大批旅客蜂擁而至。（圖片來源：視覺中國）

02. 李城班主空難

李斯特城班主、泰國富商維猜所屬直升機於離開球場時墜毀，機上5人不幸罹難，維猜除了是李斯特城班主，亦是泰國王權國際集團主席，並於89年創立免稅店品牌王權免稅（King Power），意外令全球震驚，亦令不少球迷感痛心。

李斯特城班主、泰國富商維猜的直升機，在10月27日於主場準備起飛時失控墜毀。（相片來源：視覺中國）

01. 關西空港斷橋

今年颱風特別多，而且威力強勁，當中颱風「飛燕」的破壞力更是驚人，令關西機場的停機坪、跑道及機場設施遭到嚴重水浸，有關當局更將關西機場關閉，過千旅客更滯留在機場，而關西機場更「禍不單行」，一艘在港口附近的巨型運油船，更被颱風捲走、失控撞向關西機場連接大阪泉佐野市的大橋，令機場一度變成孤島！