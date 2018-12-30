【台南．巷弄】隱身老屋中的五間特色酒吧　復古文青的夜生活

漫步在夜幕低垂的台南巷弄，結束一天疲勞的工作；想與朋友小酌一番或是自己想找間酒吧好好休息放鬆、享受一個人的放空時光！周末夜晚一起小酌一番，精選五間台南酒吧，來府城享受一場微醺之旅吧！

漫步在夜幕低垂的台南巷弄，結束一天疲勞的工作；想與朋友小酌一番或是自己想找間酒吧好好休息放鬆、享受一個人的放空時光！（Lola蘿拉冷飲店）

來到台南，除了有好吃的台南美食、好玩的台南景點；入夜後的台南更帶着迷人浪漫的氛圍！入夜後，當你穿梭台南巷弄內，會發現有許多特色的酒吧！今晚就跟着小編一起走訪這些特色酒吧， Let’s go！

收工飲杯！解除一天的工作疲憊

1. TCRC BAR：亞洲排名前50老屋酒吧！

如果事前不知道，你也許猜不到TCRC BAR是亞洲排名前50的老屋酒吧！（妳好南搞／TCRC BAR）

台南新美街上的TCRC是間老屋改造的酒吧，曾在2016榮獲亞洲最佳酒吧前50名；每每經過都能看到滿滿的排隊人潮，想來這小酌一杯的朋友，一定要提早來拿籌。來到這裡，一定要品嘗調酒師的客製調酒！

營業時間：20：00－02：00

2. LOLA蘿拉冷飲店：清朝老屋享受黑膠、電影的悠閒時光台南酒吧

LOLA蘿拉冷飲店的所在是一家由清朝開始已經存在的老屋（Lola蘿拉冷飲店＠Facebook）

Lola蘿拉冷飲店，店名是取自英國搖滾樂團Kinks《Lola》一曲，講述一名男子愛上變性男子的故事。甫入店，便能看到專門販售黑膠唱片的一角，不難看出老闆對於音樂的熱愛；店內所播放的音樂也會因每一天而有所不同。

營業時間：18：00 – 01：00（週一公休）

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3. 還在想 Thinking Bar：適合一個人來的酒吧！

「還在想酒吧」是一家位於台南中西區新美街的酒吧，店內環境舒適（妳好南搞／還在想Thinking Bar）

「還在想酒吧」是一家位於台南中西區新美街的酒吧，店內環境舒適，一個人去也很輕鬆自在。最棒的是，老闆娘可以依照你敘述的單字或是心情，當場調配出一杯符合情境、適合妳今天飲用的酒！

營業時間：20：00－03：00（週三公休）

4. 阿吽坊珈琲（宮後店）：充滿日式昭和風的酒吧兼咖啡店

阿吽坊珈琲宮後店是一家充滿日式昭和風的酒吧兼咖啡店（妳好南搞／阿吽坊珈琲宮後店）

位於宮後街的阿吽坊珈啡是充滿昭和風格的日式咖啡吧，舒適的氣氛搭配着輕快的音樂，是適合下班獨自一人來這小酌一杯，或是和三五好友來聊天談心的好空間。

營業時間：19：00 – 2：00 （週二休）

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5. Kinks老房子：走入時光隧道，復古搖滾老屋酒吧

Kinks 老房子彷似一家帶你走入時光隧道的復古搖滾老屋酒吧（Kinks老房子＠Facebook）

一入KINKS充滿懷舊復古風紅磚、屋瓦、木樑、老屋家具！吧台後方能看見滿滿的櫃子上頭擺滿各種酒，因為老闆對老物的熱愛，吧台上的櫃子都是老闆花時間收集的（外頭想買也買不到）這裡非常適合夜晚一群好友來這小酌聚會。

營業時間：18：00－02：00

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【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文： 台南酒吧 | 今晚與妳一起微醺夜，隱身台南巷弄五間特色酒吧！】