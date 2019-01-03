【英國旅遊】倫敦一日遊四大景點推介　必睇白金漢宮衛兵交接儀式

一直沒有理出頭緒，關於用怎樣的方式分享在倫敦的短暫幾日。對我來說，這座城市介於理性與感性中間，甚至可說是不偏不倚得在規矩與浪漫間取得完美平衡。

文：莉莉張

擁有豐沛的歷史能量，在西敏寺莊嚴的聖光下感受信仰與偉人的腳步；有悠遠的文化進程，莎翁劇裡經典台詞道盡了多少人生感悟；有聲名遠播的現存皇室，對皇室沒有浪漫遐想的我倒是對王冠上的珠寶別有居心；現代與傳統並存共生，從藝術、建築、人文與城市規劃裡尋找歷史的轉捩點。



很難把倫敦用簡單的好玩、好吃或好美去定義，因為這座城市走過太多，相比於我們幾個四季的駐足，倫敦已經走得太遠了。

點擊圖片看清英國倫敦城市風光！

未免本文淪為本人純粹情感抒發，決定以在倫敦的一日為文章骨幹：

白金漢宮→The Green Park → Fortnum & Mason→ 大英博物館

如果有朋友還在思索如何安排倫敦行程，可以用上述的景點順序做一日遊參考囉！

1. 白金漢宮（Buckingham Palace）

白金漢宮位於四個地鐵站的中心，分別為Green Park、Hyde Park Corner、Victoria、St. Jame's Park等四站，不論是哪個地鐵站出站都要步行約15分鐘。

白金漢宮前的衛兵交接儀式並非每天都有（可先上官網查詢），而作為觀光客首訪倫敦的推薦行程，如果真的想非常近距離欣賞整個儀式，建議儀式開始前一小時就來卡位。如果像我一樣只是想感受氣氛，其實前10分鐘到也是可以的。

結束白金漢宮欣賞衛兵交接行程，心情意外有趣，可能是因為站的角度太偏、加上錯估觀光客的平均身高，基本上只看到衛兵可愛的黑色高帽，就像遠方移動的黑點，慢慢、慢慢地消失在視線，留下被人潮淹沒的我，還有沒吃早餐的空腹。

想像力會逼迫自己專注與投入，仔細聽著漸弱的喇叭聲與鼓聲，憑著衛兵穩重的步伐、渾厚的嗓音，交接的英姿與無敵的陣行都在腦海中呈現，生活難免遺憾，但盡量別讓遺憾成為永久的扼腕。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：在倫敦的一日：白金漢宮/ The Green Park/ Fortnum & Mason/ 大英博物館】

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