【2019日本櫻花預測】14大日本賞櫻熱點（持續更新）

踏入新一年，對櫻花迷來說可是有個好消息！因為日本傳媒早前已經搶先公佈了2019的櫻花前線預報，發現東京、東北一帶的櫻花開花日有提早迹象，而九州地區如福岡、熊本就好似會延遲開花，如果不想錯過賞櫻佳期，就要昅實持續更新的日本櫻花預報！以下為大家精選了14個港人最常去的賞櫻熱門地及最新預報日期。
01. 東京｜三緣山廣度院增上寺
東京預測開花日：3月23日（去年：3月26日）
最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬
（圖片來源：Japonismo）
02. 山梨縣｜身延山久遠寺
甲府預測開花日：3月24日（去年：3月27日）
最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬
（圖片來源：aranoyas）
03. 熊本縣｜一心行大櫻
熊本預測開花日：3月25日 （去年：3月23日）
最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬
（圖片來源：JPVisitor）
04. 福岡縣｜淺井一本櫻
福岡預測開花日：3月25日（去年：3月23日）
最佳賞櫻期：4月上旬
（圖片來源：tommy8133@IG）
05. 愛知縣｜五条川
名古屋預測開花日：3月25日 （去年：3月26日）
最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬
（圖片來源：Mari Flores Photography）
06. 愛媛縣｜開山公園
松山預測開花日：3月27日 （去年：3月25日）
最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬
（圖片來源：shimanami-cycle.or.jp）
07. 廣島縣｜千光寺公園
廣島預測開花日：3月28日 （去年：3月27日）
最佳賞櫻期：4月上旬
（圖片來源：TOCOO!）
08. 京都｜淀川河川公園背割堤
京都預測開花日：3月29日 （去年：3月28日）
最佳賞櫻期：4月上旬
（圖片來源：yuaha.soka@IG）
09. 大阪｜馬櫻之宮公園
大阪預測開花日：3月31日（去年：3月28日）
最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬
（圖片來源：Adventures in Japan）
10. 宮城縣｜三神峯公園
仙台預測開花日：4月7日（去年：4月11日）
最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬
（圖片來源：小古○ 旅東京）
11. 長野縣｜源義經繫馬櫻
長野預測開花日：4月9日 （去年：4月13日）
最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬
（圖片來源：pixpot）
12. 秋田縣｜檜木內川櫻花道
秋田預測開花日：4月14日 （去年：4月18日）
最佳賞櫻期：4月中旬至4月下旬
（圖片來源：justinliu00001@IG）
13. 青森縣｜弘前公園
青森預測開花日：4月20日 （去年：4月24日）
最佳賞櫻期：4月下旬至5月上旬
（圖片來源：Reddit）
14. 北海道｜二十間道路櫻花林蔭道
札幌預測開花日：4月28日 （去年：5月3日）
最佳賞櫻期：5月上旬至5月中旬
（圖片來源：北海道遺産）
（資料來源：qnew ニュース）