【2019日本櫻花預測】14大日本賞櫻熱點（持續更新）

踏入新一年，對櫻花迷來說可是有個好消息！因為日本傳媒早前已經搶先公佈了2019的櫻花前線預報，發現東京、東北一帶的櫻花開花日有提早迹象，而九州地區如福岡、熊本就好似會延遲開花，如果不想錯過賞櫻佳期，就要昅實持續更新的日本櫻花預報！以下為大家精選了14個港人最常去的賞櫻熱門地及最新預報日期。