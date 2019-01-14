【2019日本櫻花】北海道至鹿兒島14地縣開花滿開日期（持續更新）

繼早前日本傳媒預測今年日本櫻花的開花日子，日本氣象株式會社於1月10日亦發布了第1個預測櫻花開花及盛開日期，估計了從北海道到鹿兒島14個地縣、大約1,000個櫻花觀賞地的染井吉野櫻樹的開花和盛開日期。準備出遊日本賞櫻的朋友，記得密切留意持續更新的櫻花預想日期，更準確掌握櫻花盛開情況喇！

第一波2019櫻花預想圖發佈（圖片來源：日本氣象株式會社）

根據日本氣象株式會社1月10日公佈今年櫻花預測，九州南部鹿兒島預測開花日期為 3月28日、滿開日期為 4月8日；北九州的福岡預測開花日期為 3月20日、滿開日期為 3月29日；至於大家都較關心和熟悉的大阪、東京，前者預計開花日期為 3月27日、滿開日期為 4月3日；後者預計開花日期為 3月22日、滿開日期為 3月29日；而最遲開花的北海道，札幌預計開花日期為 5月4日、滿開日期為5月8日。

日本14地縣預計櫻花開花及滿開日子，讓大家有個大概預算。（圖片來源：日本氣象株式會社）

踏入新一年，對櫻花迷來說可是有個好消息！因為日本傳媒早前已經搶先公佈了2019的櫻花前線預報，發現東京、東北一帶的櫻花開花日有提早迹象，而九州地區如福岡、熊本就好似會延遲開花，如果不想錯過賞櫻佳期，就要昅實持續更新的日本櫻花預報！以下為大家精選了14個港人最常去的賞櫻熱門地及最新預報日期。

01. 東京｜三緣山廣度院增上寺

東京預測開花日：3月23日（去年：3月26日）

最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬

（圖片來源：Japonismo）

02. 山梨縣｜身延山久遠寺

甲府預測開花日：3月24日（去年：3月27日）

最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬

（圖片來源：aranoyas）

03. 熊本縣｜一心行大櫻

熊本預測開花日：3月25日 （去年：3月23日）

最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬

（圖片來源：JPVisitor）

04. 福岡縣｜淺井一本櫻

福岡預測開花日：3月25日（去年：3月23日）

最佳賞櫻期：4月上旬

（圖片來源：tommy8133@IG）

05. 愛知縣｜五条川

名古屋預測開花日：3月25日 （去年：3月26日）

最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬

（圖片來源：Mari Flores Photography）

06. 愛媛縣｜開山公園

松山預測開花日：3月27日 （去年：3月25日）

最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬

（圖片來源：shimanami-cycle.or.jp）

07. 廣島縣｜千光寺公園

廣島預測開花日：3月28日 （去年：3月27日）

最佳賞櫻期：4月上旬

（圖片來源：TOCOO!）

08. 京都｜淀川河川公園背割堤

京都預測開花日：3月29日 （去年：3月28日）

最佳賞櫻期：4月上旬

（圖片來源：yuaha.soka@IG）

09. 大阪｜馬櫻之宮公園

大阪預測開花日：3月31日（去年：3月28日）

最佳賞櫻期：3月下旬至4月上旬

（圖片來源：Adventures in Japan）

10. 宮城縣｜三神峯公園

仙台預測開花日：4月7日（去年：4月11日）

最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬

（圖片來源：小古○ 旅東京）

11. 長野縣｜源義經繫馬櫻

長野預測開花日：4月9日 （去年：4月13日）

最佳賞櫻期：4月上旬至4月中旬

（圖片來源：pixpot）

12. 秋田縣｜檜木內川櫻花道

秋田預測開花日：4月14日 （去年：4月18日）

最佳賞櫻期：4月中旬至4月下旬

（圖片來源：justinliu00001@IG）

13. 青森縣｜弘前公園

青森預測開花日：4月20日 （去年：4月24日）

最佳賞櫻期：4月下旬至5月上旬

（圖片來源：Reddit）

14. 北海道｜二十間道路櫻花林蔭道

札幌預測開花日：4月28日 （去年：5月3日）

最佳賞櫻期：5月上旬至5月中旬

（圖片來源：北海道遺産）

（資料來源：qnew ニュース）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10078