【運動用品開倉】防水風褸、跑鞋低至2折　九龍灣1連7日名牌開倉

唔少品牌都會趁新年舉行開倉大減價，戶外用品品牌野遊倉庫由即日起，一連7日進行開倉速銷活動，部分貨品低至2折發售，名牌羽絨、Marmot Gore Tex 防水風褸、Thule背囊、快乾T-shirt、跑山鞋、打底統統有折，打算冬天郊遊、露營的朋友，是時候趁低吸納了！ （圖片：野遊倉庫 Facebook）

野遊倉庫每次開倉都吸引大批營友掃貨，場面墟冚。（相片來源：野遊倉庫＠FB）

平過淘寶！必掃名牌長跑壓力褲、防水風褸

野遊倉庫每次開倉都會吸引大量營友到場血拼，上次年尾開倉，美國背囊品牌Thule及Kelty戶外睡袋最抵買！今次新年開倉更加碼推出5大品牌，劈價貨品以名牌戶外運動品牌為主，美國Marmot Gore-Tex 防水風褸，檔風透氣又輕身，原價$1,890，折後$990，每日限量發售50件；澳洲運動品牌2xu出品的Mcs馬拉松壓力襪，其專業設計更適用於三項鐵人項目，淘寶一對最平都過千，今次開倉$550就買到！其他抵買名牌還有美國探險裝備品牌Black Diamond碳纖行山杖、Osprey大背囊及幾舊水便買到的Scott跑山鞋等，裝備控絕不會失望！

其他貨品如羊毛襪、行山杖、羽絨綿褸、快乾T-shirt亦以5折發售，多買幾件都唔肉赤！是次開倉，鋪頭會每日更新特價貨品，首日驚喜有家長大愛的O2cool噴噴水樽，水壺加噴水二合一設計，原價$109，開倉價$69 買1送2，勁抵！

按下圖看今次開倉必買貨品：

名牌防水風褸、保溫羽絨、綿褸，快乾T-shirt全部低至5折發售。（相片來源： 野遊倉庫）

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