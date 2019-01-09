【倫敦旅遊景點】倫敦掃貨不是夢！3大必去Outlet整合

不少港人去倫敦旅行探究歷史文化的同時，亦不忘抽時間逛outlet，皆因隨時可以用最抵價入手各大名牌！以下3大outlet可說是倫敦必去，記得出發前準備多點「彈藥」！

01. Burberry Factory Outlet

相信應該冇人不知道Burberry這英國名牌吧？品牌的經典格仔更是不少時裝人士最愛。但有行過Burberry門市的朋友都知道，當季貨品相當昂貴，真心難入手。不過在這間Burberry Factory Outlet大家可以較容易買到心頭好，除了大部分的貨品都以統一的折扣出售，款式亦非常多，產品由穿上身到吃入口的都有！作為Burberry的fans又怎可以錯過？

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Burberry Factory Outlet 地址：29-53 Chatham Place, London, E9 6LP 營業時間：星期一至六 10am – 6pm、星期日 12pm – 5pm 交通：倫敦地鐵轉橙色虛線到 Hackney Central 站

02. London Designer Outlet

雖然這個outlet不是很大，但勝在裡面的品牌大眾化，對不是追求名牌的朋友來說，這邊可說是寶庫，當中包括Nike、Adidas、Gap、Hallmark、Lindt、superdry等，路線以休閒為主，而折扣可低至2至3折。最特別的是，outlet還有不少特價廚具，不少家庭主婦特意來這邊入手。

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London Designer Outlet 地址：Wembley Park Blvd, Wembley HA9 0QL 營業時間：10am – 8pm 交通：倫敦地鐵Jubilee線或Metropolitan線至Wembley Park 站，車程約15分鐘

03. Bicester Village Outlet

提起倫敦outlet相信不少人都會想到最大的Bicester Village Outlet，加上距離倫敦市區最近，當堂吸引力大增。outlet內有不少大家熟悉的時尚品牌，如Dior、Furla、Pandora、Prada、Ralph Lauren等，大部份的貨品均以約6折至7折優惠出售！當逛累了，Outlet 內還有餐廳、Café讓大家休息，回復體力再繼續shopping。

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