【大灣區旅遊】盤點廣東省8個超就腳溫泉區！珠海都有得歎

近日天氣乍暖還寒，在暖笠笠的溫泉湯裏閉目養神，聽着緩緩的水流聲，感覺整個身心都能徹底放鬆，勁歎！今次小編來給大家介紹一下，一些廣東省大灣區內最有特色的溫泉熱點，在冷冷的冬日裏一起浸溫泉吧！

1. 珠海海泉灣海洋溫泉——海洋文化主題溫泉公園

珠海海泉灣海洋溫泉（官方微博）

海泉灣度假區以「南海第一泉」為核心，也是目前內地為數不多以海洋文化為主題打造的海洋溫泉公園。園區是罕見的優質海底溫泉，清澈透明，水量豐富，更設置了80多種不同風格的溫泉。海泉灣度假區是國內目前規模最大的室內海洋溫泉，是全家老少出遊浸溫泉的首選地之一，每日來的人絡繹不絕。

+ 5 + 4 + 3

推薦指數：★★★★ 地址：廣東省珠海市金灣區升平大道 交通：乘車到珠海坐608路，或乘坐港中旅海泉灣免費快線 電話：0756－7728888

2. 珠海御溫泉──日式露天溫泉度假村

珠海御溫泉（官方微博）

珠海御溫泉度假村充滿了日式風格，重重燈影，花草樹木，暖暖的熱湯，可以讓你穿越到《千與千尋》裏的那個夢幻世界，滿足你童年對湯屋的全部幻想。這裏有各種各樣的溫泉池，溫泉池設計巧妙，兼具哲思與藝術，房間也是日本榻榻米的裝修風格。浸完溫泉後還能去廟會集市盡情品嚐美食！小仙女們還可以在晚上放煙花，享受美好的愜意時光。最特別的是，這裏還有一個小湯鎮衙門郵政專署「時光郵驛」，讓你親筆寫下自己的心願和祝福，通過「時光機」，寄給過去、現在、未來，特別有趣。

+ 6 + 5 + 4

推薦指數：★★★★★ 地址：廣東省珠海市斗門區斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉 交通步驟： 1. 乘車，到珠海坐609路或K4公車從香洲總站始發，直達御溫泉 2. 自駕，廣珠西線方向——轉中江高速向中山江門方向，轉江珠高速公路——在珠港大道出口進黃楊大道——到黃楊大道禦溫泉三角亭路牌處轉左直行到御溫泉（全程約1.5小時） 電話：0756－5797128；4008－822－333（全國預定熱線）

3. 英德九州驛站——獨有的樹上溫泉

英德九州驛站（官方微博）

想不想在樹上浸溫泉看星星，在樹屋裏睡覺休息？在這裏，你可以遠離都市的繁華和喧鬧，與大自然真真真正地來一場親密接觸。樹屋村內的一幢幢古樸木屋立於草地與樹林之間，與大自然完美地相融合。最值得一提的是，因為地處古老的堯山腳下原始森林中，這裏有豐富的地熱資源，溫泉水質極佳，藥浴的藥材也全部來自森林之中。在樹上浸溫泉可以一邊看野藤飛繞，聽蟲鳴鳥叫，一邊享受溫泉帶來的舒適。浸泡完一場，感覺身心都被自然淨化，一切煩惱隨之消散。

推薦指數：★★★★★ 地址：清遠市英德石牯塘鎮八寶圍仔村九州驛站 電話：0763－61 9111；0755－88838277

4. 雲浮金水台溫泉度假村——一區三溫泉，冰火兩重天

雲浮金水台溫泉度假村（深圳吃喝玩樂提供）

雲浮金水台溫泉度假村坐落雲浮新興縣，毗鄰佛山高明區和江門開平市。這裏有三個泉眼是罕見的三料溫泉、泉眼深達280米，最高溫度70℃，有淡淡的臭雞蛋味。這是因為溫泉水中含有偏矽酸、硫磺、氡等幾十種微量元素，經常浸泡對關節炎、神經痛有一定的舒緩效果。由度假村開發出來的功能各異溫泉池有30多個，讓大家盡情享受浸溫泉的樂趣。

推薦指數：★★★★ 地址：廣東省雲浮市新興水台鎮雙和公路南側 ，近鎮政府 電話：0766－2513300

特色溫泉園區多籮籮！火山溫泉、奇洞溫泉、國藥養生溫泉，仲有…按圖看更多大灣區溫泉熱點！▼

+ 22 + 21 + 20

溫馨提示：浸溫泉的注意事項 1. 最好不要自己一個人浸，以免發生意外。 2. 避免空肚、飯後、酒後浸溫泉，浸溫泉與吃飯時間至少應間隔一小時。 3. 一定要記得把身上的金屬飾品脫下，不然首飾會被硫化成黑色。 4. 選擇適應自身的高、中、低溫度的溫泉池，一般從低溫到高溫，每次不宜超過15分鐘。 5. 不宜長時間浸泡，否則會有胸口翳悶、口渴、頭暈等現象。在泉水中感覺口乾、胸口翳悶時，就得上池邊休息，或飲水補充水分。 6. 過熱過酸的溫泉不要浸，溫度在攝氏30－45℃比較適宜。 7. 皮膚乾燥者浸溫泉之後最好立刻塗抹滋潤乳液，以免肌膚水分大量流失引起不適。 8. 如果在浸溫泉時，身體感覺不舒服時就應該離開，不可以繼續。

【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】

為情人節增添更多意義！請即 入去「01心意」平台支持願望成真基金會 ，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）： https://heart.hk01.com/zh/project/10076