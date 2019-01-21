【日本購物推薦】 5間必逛100円店！DAISO、Seria掃便宜家品文具

大家去日本購物都買到不能停手，因為一個字「平」！其中一個必到行程，就係掃100円店！除了家品、文具、雜貨夠優質，還可以買到新款、品牌聯乘等等新產品，對於shopping精來說十分吸引！今次就介紹為人熟悉的5間100円店，包括DAISO、Seria和Can☆Do等等「名店」，Bookmark定去日本一定要逛晒5間買個夠！

日本Daiso的貨品種類選擇多，香港的Daiso不可比呀！（圖片來源： NAVITIME Travel）

01. 產品種類達8萬種 DAISO

雖然香港都有DAISO，但論規模與款式之多點都係日本勝一籌！在日本逛DAISO完全是花多眼亂，當地100円店的款式種類超過8萬種，有很多item都是日本限定，而其中美妝產品更是眾多100円店中最多選擇的，所以變成女生的朝聖地。DAISO全國有超過3,000間分店，除了時尚美妝外，亦有很多樸實的家庭用品，同樣甚受主婦歡迎，堪稱女性們的shopping據點。

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02. 走年輕路線 Can☆Do

如對Can☆Do這間100円店感覺陌生？其實是日本當地已有一定歷史，在全國有超過900間分店，單在東京已有超過100間分店，可見規模之大！貨品以生活雜貨為主，還有文具、精品、零食等等，是家品控一定要逛的店舖，大部分設計走年輕可愛路線，相當受女生歡迎；更曾與芝麻街、Sanrio等品牌合作推出聯乘產品，又會找潮流ICON，如在Instagram上人氣高企的柴犬MaruTaro，合作推出聯乘文具，大受愛犬人士歡迎。

Can☆Do主要發售家品、文具，美妝產品反而較少。（圖片來源：Live_Japen）

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03. 質素更高的「300円店」 3COINS

除了價廉物美的100円貨品，日本人同樣喜歡到貨品質素很高的300円店，雜貨店「3COINS」就是意指3個100円，每件產品都只售300円（未連稅）（即約21港元）。3COINS產品走可愛路線，強調大人都用得的雜貨，所以款式是可愛而不幼稚，就算是成年女生，甚至成熟女士、主婦都一定買到心頭好。

3COINS的產品充滿時尚感，以售賣設計可愛飾物、家品。（圖片來源：三井ショッピングパーク）

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04. 溫暖北歐鄉村風 NATURAL KITCHEN

喜歡北歐鄉村風的家品雜貨控，一定要到這間 NATURAL KITCHEN。全店商品由100円-1,000円，很多歐式餐具、碗碟等都以自然簡約風為主。另外，店內外裝潢多以木材為主，擺設又富有鄉村味道，故吸引不少愛北歐鄉村風格的人士入手廚具、收納箱等家品，平價營造北歐品味。

單看店門裝修，已充滿濃濃鄉村風，親切又夠warm。（圖片來源：The_Tokyo_Skytree_Explorer)

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05. 清新明亮雜貨店 Seria

Seria是繼DAISO後全日本第二大規模的100円店，全國有超過1,300間分店。同樣主攻女性市場，而店面風格非常明亮清新，以綠、白色為設計主色。最特別之處是店內有不少貨品都是「Made in Japan」，已經是信心的保證。貨品種類多元化，如文具、家品、餐具、收納等，高質又便宜，而官方網站更有家品手作DIY教學，輕鬆營造個性化品味。

綠+白色的店舖設計，明亮簡約的風格吸引很多OL。（圖片來源：JW_Web_Magazine）

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