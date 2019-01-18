【富士山住宿推介】必影河口湖美景！5間富士山特色住宿

講起日本你可能會想起瘋狂入手的藥妝、美食或潮流衣物，但大家又怎可以不提日本的重要地標－－富士山？每年到訪的朋友多不勝數，為的只是一睹富士山的美景，特別是熱愛攝影的朋友更不能錯過！以下就為大家介紹5間欣賞到最美富士山景致的住宿，計劃出遊的朋友可以參考一下！

01. 湖山亭うぶや

這間「湖山亭うぶや」可說是富士山河口湖住宿排行第一的，因為房間內的落地窗正正面向富士山，由於沒有任何建築或屏障阻擋風景，住客可欣賞到富士山的全景及「逆富士」（「逆富士」是指富士山在平靜湖面中的倒影）。酒店樓高5層，共51間房間，分為三館，碧、藍、茜。房間大走日本和風設計，加上窗外配襯富士山作背景，打卡拍照一流！

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02. 秀峰閣 湖月

距離河口湖車站比較遠一點的「秀峰閣 湖月」是日本當地人常入住的酒店，房間內設有開揚的窗景或露台，完全沒有任何東西阻擋富士山及「逆富士」。一般房型都附有「足湯」，讓住客可以一面欣賞美景一面享受足浴；而溫泉房型附有露天風呂，泡住溫泉欣賞富士山，夠晒寫意！ 如4人以內晚餐亦可在房內享用，有日式或西式選擇，5人以上的話就需要到餐廳用膳。

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03. 千一景サニーデリゾート

同樣是距離河口湖車站比較遠一點，「千一景サニーデリゾート」位於山上的小森林內，更有不少日本歌手曾選址這裡拍攝MV，因而名氣較大。酒店可以一覽富士山全景，不過從房間看富士山的角度比較偏，故不是每間房都可以看到富士山，所以入住前記得查清楚房間是否看得到富士山。房型分為三種：中價位的「本館」、在森林後方的「樓中樓部屋」和設有露台和露天風呂的「湖畔別邸」。

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04. 湖楽おんやど富士吟景​

比較多遊客選擇的「湖楽おんやど富士吟景」不論房間或是酒店內的露天湯屋都可以看得到富士山。不過因富士山山腳位置會被部分樹木阻擋而不能看到全景，同時，低層的住客從房內看出去時，富士山亦會被部分屋頂阻擋。建議想看全景的朋友，可入住比較高樓層的客房。酒店分為「本館」、「別亭凛」，較舊的「本館」共有22間日式房型，而較新的「別亭凛」共有11間。

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05. ホテル 美富士園

由於酒店的位置比較偏一點，因此房內看出去的富士山景觀也只看到部分，而不能看到全景。分「本館」和「新館」兩棟，「本館」共有43間房，而「新館」有7間房，50間客房都是以日式風格為主。溫泉分室內和室外湯池，注意房間並沒有提供私人溫泉。

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