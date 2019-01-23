【日本關西交通】出行預先購票！JR西日本3月推出網上訂票系統

出行日本關西，大家會預先準備一個大的行李箱放戰利品，還是兌換更多日圓？除之這些，當然係要買JR PASS，確保自己路路暢通！JR西日本將於今年春季正式推出網上訂票系統，讓你更方便計劃行程！

網上訂票系統3月推出

為了方便外國的遊客，JR西日本將於今年3月正式推出網上訂票系統，讓大家計劃行程時更有彈性。另以為網上訂票系統由JR西日本推出，就只適用於JR西日本範圍的車票，其實此訂票系統更可訂購不同地域的新幹線車票，如北陸新幹線、東海道・山陽新幹線、九州新幹線、上越新幹線、東北新幹線（僅部分區間），另外四國、九州、東海地區和東日本部分地區的在來線特快（特急）亦可買得到。

網上訂票系統支援英文、簡體中文、繁體中文、韓語。（圖片來源：Wikipedia）

2大步驟即可預訂

只要出發前於JR西日本官方網預訂車票，到埗後即可在日本各個指定的車票售賣機取票，非常便利！

Step 1：於JR西日本官網站查詢資訊和使用地區再登記預訂，同時確認取票日期。

Step 2：旅客可於專用「5489服務」的的JR售票機（綠色售票機）、JR窗口（綠色窗口）等領取。而到訪東日本的旅客可於東京、新宿、澀谷、上野、成田機場站等旅行中心取票。

經網上訂票系統，旅客可以訂購以上地區的車票。（圖片來源：JR西日本官網截圖）

訂票及取票步驟非常簡單。（圖片來源：JR西日本官網截圖）

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