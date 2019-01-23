【飛機指南】好的旅程由坐飛機開始　簡易揀位攻略

一次愉快的旅程由飛機上開始，若然因揀錯位而感到不適，就令旅程留下遺憾，更會影響之後的行程。這次教教大家如何按照個人需要選擇適合自己的座位。

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撰文：背包客莎莉

機上座位選擇非常重要。記得有一次，我坐在飛機靠近輪子的座位，然後在飛機上頭暈不適。自從那刻，我就明白到選擇座位的重要。今日就和大家分享一下選擇位置的方法，希望大家有一個美滿的旅程。

要選擇機上座位，首先要知道可避則避的位置。

1．每一區的首排座位

每一區的首排位置都設有嬰兒專座，假若你乘坐長途機，又是淺睡人士，這個位置傳來的嬰兒哭聲極有可能成為你的惡夢。除此之外，由於首排位置都沒有前排座位的遮攔，使乘客不容易伸直雙腿放鬆。

每區的前排座位最好不要選擇。（gettyimage/視覺中國）

2．洗手間附近的座位

近着洗手間位置的座位要盡量避免，因為洗手間有可能傳來異味，排隊去洗手間的人有可能會靠得太近，使人難以放鬆。

洗手間附近的座位。（gettyimage/視覺中國）

接下來，你可以按個人情況和需要選擇座位。

1．淺睡人士之選

各位淺睡人士，請務必避開前排的位置，因為前排一般靠近備餐區，有機會被杯碟碰撞聲打擾。此外，淺睡人士亦不要選擇機翼和窗邊位置，因為這些位置容易聽到飛機引擎噪音，使你難以入睡。建議選擇不靠走道的中間座位，這樣你便可安然入睡，享受一趟舒適的旅程。

備餐區附近的座位。（gettyimage/視覺中國）

2．容易暈機浪人士之選

如果你是容易暈機浪、上機前一定要吃暈浪丸的人，你可以考慮選擇與機翼齊平的座位。即使飛機遇上氣流，與機翼並排的座位的擺動幅度亦不多。

和機翼並排的座位。（gettyimage/視覺中國）

3．長腿人士之選

最多空間的座位無疑是緊急出口旁邊的一排。如果你是長腿人士，不希望前面的座位頂着雙腿的話，那趕緊選擇這個坐位吧。不過，這個坐位通常需要額外收費，划不划算就見人見智吧。

緊急出口旁邊的座位。（gettyimage/視覺中國）

我個人習慣坐走廊位，起身走走比較方便。不知道大家又習慣坐哪一個位置呢？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「飛機揀位全攻略」​】

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