【十二星座愛情】開創星座：白羊、巨蟹、天秤、山羊2019旅遊攻略

2019年開始不久，不同星座的朋友可以趁新一年出門旅行增廣見聞，如果想外遊增加戀愛運，只要揀啱旅遊地點，就可以幫助桃花運 UP！今次先講解開創星座：白羊、巨蟹、天秤、山羊，到底開創星座朋友2019年最適合去哪裡旅行，有助提升戀愛運勢？睇睇以下由占星師Jupiter剖析的新年開運大法！

2019年大部份時間木星都留在人馬座，適合去長途旅行、增廣見聞的最佳年份。（圖片來源：sciencespo.fr）

2019旅行運：木星踏入人馬 旅遊+學習大熱

早在2018年11月初，木星已踏入人馬座，而人馬座對應長途旅遊、學習、自我成長等議題，所以旅遊事宜在 2019 年都是大熱之選！今年宜趁大好機會藉著旅遊去增廣見聞，享受寓旅遊兼學習的輕鬆氣氛。而以往很多人心目中的「食、買、玩」旅遊心態亦來個大改變，主張增值自己、開闊眼界、冒險體驗的木星人馬，正鼓勵大家去探索冒險，嘗試一些「冷門」旅遊地點，例如以往從來未去過、或能夠挑戰自我的另類國家，例子有中東國家、俄羅斯、南美洲等等地方遠征；占星師Jupiter 就話最近聽聞有朋友去伊朗，這些的確是較冷門的旅遊地點。

（圖片來源：Gettyimages）

開創星座（一）：白羊座

戀愛運勢：介意別人眼光 宜遠遊增自信

凱龍星進入白羊座，令這位一向自信滿滿的人突然感到自己變得另類、古怪，也介意他人目光，與以往敢作敢為的先鋒形象大相逕庭，這些轉變也影響著他們的人際關係及魅力展現，沒有了從前的自信。

不過，亦因為木星留在他們的人馬宮位，有利遠途旅行與學習，白羊座的朋友最宜去比較遠途的國家來過深度旅遊，或者到外地進修報讀短期課程，有助白羊重拾自信、增進人緣！

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（圖片來源：Gettyimages）

開創星座(二)：巨蟹座

戀愛運勢：為愛情作承諾及計劃 宜去熟悉國家

土星踏入巨蟹座伴侶宮，愛情狀況尚算穩定，一向不怕悶的巨蟹朋友宜與愛侶作出長期承諾、甚至計劃結婚。而一向較傳統的巨蟹座，加上土星的保守力量，適宜到傳統、懷舊、熟悉感重的國家旅遊，也可考慮到外地舉行婚禮或求婚。

而單身的蟹子們，也因為受土星的影響，容易結識成熟、保守或年紀較大的另一半，最啱去鄰近國家旅遊，尋找相似文化、語言的有緣人。

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開創星座 ( 三 ) ：天秤座

戀愛運勢：戀愛易受傷 到鄰近國家學習+散心

凱龍星踏入天秤座的伴侶宮，與另一半容易爭吵，或容易感到受傷害。雖然天秤子本身是溝通能手，但這段日子容易遇上麻煩的戀情，令心情較低落及受傷害。

不過，木星踏入天秤子的第三宮，是適合短途旅行及學習的好機會，增加自己的信心及見識，改善運氣。而天秤子本身喜愛美感、藝術、享樂型的生活，可到鄰近或文化氣息濃厚的國家如日本、韓國、台灣等，不太辛苦又能配合他們愛乾淨、整潔的性格。

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（圖片來源：Gettyimages）

開創星座 ( 四 ) ：山羊座

戀愛運勢：突然觸電+刺激感 宜探索未到過國家

天王星進入戀愛宮，有很多刺激、觸電、突如其來的戀愛事件發生！平日古板、保守的山羊子，因受著天王星的影響，說不定今年出外旅遊會有艷遇。

但須注意，受著冥王星+土星影響，山羊座在2019年實際上是頗為「吃苦」的一年；所以更應該利用天王星落戀愛宮的運勢，讓戀愛refresh 一下兼唞唞氣。此外，戀愛宮亦對應「玩樂」主題，故此山羊子也可藉此到突破自我的地方旅遊，不要重複平日愛到安全、舒適的旅遊地方，例如接近大自然、玩極限運動、超冷門的地方名勝，相當適合今年尋求突破的山羊子。

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如果想知更多被「紐約時報」評選2019年最值得到的十大旅遊地方，可按：【旅遊景點】紐約時報「2019年最值得去地方」瀨戶內日本唯一上榜