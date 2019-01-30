【日本賞櫻景點】東京近郊2月賞櫻熱點 「河津櫻祭」吸睛粉紅雕魚

即將踏入2月，又是時候到日本賞櫻花。你無聽錯，在日本一般賞櫻期是 3 月下旬到 4 月上旬，但「河津櫻」卻早在2月、3月就已經盛放，係最早開的櫻花品種。今年2月10日於東京近郊將舉辨「河津櫻祭」，正好在農曆新年期間外遊時，欣賞最早開的東京櫻花。

河津櫻在日本被稱為「Kawazu-Zakura」，在每年2月初至3月初約一個月盛放。（圖片來源：yiptakhong@IG）

盛大櫻花祭典 8,000棵櫻花樹盛放

河津櫻花名聞遐邇，是東京近郊最早盛開的櫻花之一，而2019年的「河津櫻花祭」將於2月10日-3月10日舉行，整整1個月是河津櫻花最盛放的時期，而這種櫻花最顯著的特徵是花朵大且呈鮮粉紅色，有別於其他淺粉紅、桃紅色的品種。而河津地區有逾8,000棵櫻花樹，在「河津櫻花祭」上可以欣賞一遍粉紅花海，每年吸引逾百萬的國內外遊客前來參與盛會。

▼按下圖看更多河津櫻花靚相：

在祭典期間坐鐵路，可以欣賞旁邊的河津櫻花，風景非常漂亮。（圖片來源：shaoyujj@IG）

鐵路兩旁夾著櫻花海！（圖片來源：cocolovesduffy@IG）

在櫻花祭期間有約150個檔攤，其中最有名的「桜たいやき」販賣的櫻花鯛魚燒是河津櫻祭必食之選，外皮以糯米及櫻花花瓣製，內裡是煙韌麻糬及紅豆蓉，十分足料。 （圖片來源：emiemiemi905@IG）

除了櫻花鯛魚燒，更有櫻花雪糕，打卡一流。 （圖片來源：emiemiemi905@IG）

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