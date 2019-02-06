【香港行山】新年行大運！3條輕鬆路線遊鹿頸、山頂、九龍水塘

有說「新精頭」 其中一個最佳的催運活動就係行山，寓意來年行大運。所以今個豬年，小記精選了3條輕鬆簡單，與家人朋友邊行山兼攞個好彩頭，同時行得累了沿途還有美食推介！豬年想身體健康，就要坐言起行替自己打氣！

有說香港是風水福地，因為所居之地不乏山岳與大海，想行大運就要找「水源」與「靠山」之地！（圖片來源：Gettyimages）

新春行大運 行山路線宜考慮：

1. 新年行大運宜選有「水源」的風水地，例如環繞水塘、四面環海、濕地、瀑布等等，幸好香港得天獨厚，很多郊野路線都有水源，新年想行大運十分多選擇。

2. 新年是踏入春天的季節，「迎春」宜找能賞花觀鳥的路徑，有花有鳥的路線最好。

3. 想行運不要找聚陰的地方，路線要選多點「陽」氣之地，不宜尋幽探險，如有墳場景的地方；行經路線宜地貌寬廣，不宜有被包圍、侷促感的地方，路線最好係四通八達，富路路暢通之意。

秋季開始，春天之前在谷埔濕地還可以看到蘆葦海，是打卡勝地。（圖：eulb_t@IG）

1. 鹿頸至谷埔 平坦易行、觀東北廣闊海景

在新界東北邊的鹿頸，是假日極受歡迎的郊遊路線之一，而由鹿頸行到去谷埔濕地，沿途會見到沙頭角海的鹹淡水交界濕地，秋冬、初春時份還見到一遍蘆葦田，叫人心曠神怡！

此外，鹿頸至谷埔這條路線較輕鬆，適合行山新手，完成路線最多只需約2-3小時，而且大部份是平坦路段，只偶有梯級，仲不時會見到牛隻經過，更添優閒。在這路徑可同時觀賞紅樹林及蘆葦田，提提大家，記得切勿留下垃圾破壞生態呀！

▼按下圖看更多鹿頸至谷埔路線相片：

+ 8 + 7 + 6

出發前吃 All day Breakfast 望海景歎山水豆腐花

在鹿頸出發步行往谷埔之前，可以在小巴總站前的「BB開心茶座」或「陳鳳記茶座」先歎個早餐，吃飽飽後才出發。如果步行到中段時，突然間又「口痕」起來，可以在「谷埔新屋下」對出的「宋伯山水豆腐花」吃碗豆腐花，對住海邊吹海風乘涼，相當寫意。

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+ 4 + 3 + 2

路線：鹿頸 -->鳳坑 -->谷埔--> 鹿頸 難度：1粒星（以5粒星難度最高而定） 約需時間：2-3小時 交通：在粉嶺火車站乘56K 小巴到鹿頸總站下車；折返時亦可在總站乘56K 返回粉嶺火車站

九龍水塘位處深水埗附近，要遊此處交通算是方便。（圖片來源：alicewongggg@IG）

2. 環繞水塘 拜見猴王、慢遊九龍水塘

要在九龍市區找個容易到達，又輕鬆易行的行山路線，一定非「九龍水塘」莫屬。這條難度屬「一粒星」的路線，同樣路途平坦易行，可以在深水埗大埔道起步，先由九龍副水塘開始，再經九龍接收水塘、石梨貝水塘，再兜圈回到九龍水塘，最後在原點大埔公路乘車離開。需注意，當你在大埔道下車，會發現有好多「猴王」出沒，想觀賞一眾大王的風姿，記得要保持安全距離，不宜太接近，避免意外發生。

▼按下圖看更多九龍水塘相片：

+ 4 + 3 + 2

歎深水埗名物：劉森記、文記車仔麵

環繞水塘完成路線後，可以返回九龍美食基地：深水埗！在這個草根之地發掘米芝蓮美食，這兩間必食推介都曾入圍米芝蓮指南：一間是以蝦子撈麵、雲吞麵聞名的「劉森記」，其自家醃蘿蔔更是必食配菜；另一家是「文記車仔麵」，經常大排長龍、人頭湧湧，小記每次最少點叫3-4個餸配油麵當宵夜，真心大滿足！

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路線：大埔公路 -->九龍副水塘 --> 九龍接收水塘 -->石梨貝水塘 -->九龍水塘 -->大埔公路

難度：1粒星（以5粒星難度最高而定）

約需時間：2-3小時

交通：可在長沙灣乘72號巴士 / 深水埗乘 81號巴士到九龍水塘站下車

在山頂出發，經盧吉道及夏力道打個「8」字行大運，又能欣賞港島美景，順道沾一沾旺氣！（圖片來源：kalunwoo@IG）

3. 百年盧吉道眺望維港 打「8」字發住過年！

在香港島想行大運也有條超簡單路線推介：太平山山頂！只要在山頂廣場出發，經盧吉道、夏力道、山頂廣場、白加道 、山頂道 、忌利文道/歌賦山道、種植道、賓吉道，最後再返回山頂廣場離開，如打個「8」字般的路線，寓意豬年發過豬頭！

在太平山山頂兜一圈，因沿途是石屎路又有樹蔭，行得比較輕鬆。整條山頂步行徑因環山而建，同時俯瞰香港島區、鯉魚門、維多利亞港和對岸九龍的景色，加上這裡超級豪宅林立，地段每走一步都值過百萬，新年沾足旺氣！

▼按下圖看更多山頂步行徑相片：

+ 3 + 2

食阿甘炸蝦 百年歷史紅磚屋變身餐廳

行完8字大運後，如感肚仔餓可以即時走到山頂廣場附近醫肚，其中最有名要數擁過百年歷史的二級古蹟紅磚小屋「太平山餐廳」，此店原名是「山頂餐廳」，百年前是興建山頂纜車時工程師休憩的地方，1901年重建後變成轎子停放和給轎夫休息之地；直到1947年才改建為cafe及西餐廳。可在這裡享用美食感受懷舊氣息與情懷。另外，在山頂廣場3樓又有出名的「阿甘蝦餐廳」，餐廳內的設計及擺設以電影「阿甘正傳」為靈感。

阿甘蝦餐廳揉合了美國人的樂天主義及阿拉巴馬州巴尤拉巴特爾市的平民家居佈置。餐廳內的設計及擺設更以電影「阿甘正傳」的精彩片段為主，包括複製的劇本、電影故事板、戲服和鞋及劇照等，而每張餐桌上都放有阿甘手寫的金句。餐廳門外亦擺放了一張阿甘等巴士時坐的長椅及一對阿甘的石膏模型跑鞋，非常經典。

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路綫：山頂廣場 --> 盧吉道 --> 夏力道 --> 山頂廣場 --> 白加道 --> 山頂道 --> 忌利文道/歌賦山道 --> 種植道 -->賓吉道 --> 山頂廣場 難度：2粒星（以5粒星難度最高而定） 時間：約3小時 交通：在中環乘 15 號巴士或 1 號小巴往返；逢星期日或公眾假期可在灣仔乘15B巴士往返

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