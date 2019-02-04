【2019農曆新年】新年7大必到商場好去處　打卡賀豬年

豬年就快到，有幾日紅假期仲未計劃到哪裡吃喝玩樂？看看以下幾處新年好去處，有齊港、九、新界各大商場的豬年喜慶佈置，可以shopping辦年貨之餘，還可以任你打卡影相，趁農曆新年到處去沾沾旺氣！

坐落在利東街的「利東喜盈豬」搶眼又旺相，行到開灣仔一定要探望佢。（圖片來源：官方相片）

01.利東街 668個紅燈籠高高掛

灣仔利東街每到佳節都會盛裝佈置，今個豬年則以「利東喜盈豬」為題，變身成金光閃閃的新春步行街，只要抬頭就可以見到668大紅燈籠、238個金光閃閃的金錢高高掛，加上中庭的「利東喜盈豬」，成街都係幸福金豬，變成最火紅的打卡熱點 。

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「利東喜盈豬」 金光千紅新春步行街 日期：即日至 2 月 28 日 開放時間：10am-10pm 展覽地點： 沿「利東街」及「利東街」中庭

ifc的佈置以桃花、 牡丹和海棠為主題，化身成轉出好運的時尚風車。（圖片來源：官方相片）

02.ifc 風車花園轉出好運氣

走高檔商場路線的ifc，豬年的佈置也走高貴華麗設計，變身成「豐盛花開福滿庭」的風車花園，庭園上有設計成桃花、牡丹和海棠花的開運風車，寓意在新一年好運源源不絕。

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「豐盛花開福滿庭」 日期：即日起至 2 月 17日 時間： 10:30am-10pm 地點：中環金融街國際金融中心商場（ifc mall）

日本傳統凡穿過鳥居，神明會聽到人們心中願望，令他們隨心所願，最後願望成真。（圖片來源：官方相片）

03.MOKO新世紀廣場​ 日式光影螢光風車

MOKO新世紀廣場今年的賀年佈置靈感取材自日本新年，以「光影日本風車祭」為主題，參照日本的新年祭設計出螢光東瀛祈福設置。場內設有五大螢光打卡點：鳥居隧道、光影花火牆、幸運風車區、許願繪馬區及彩球撈撈樂（遊戲專區），並加設喜迎元宵節的戀愛祈願區，將好運帶到落元宵佳節。

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MOKO新春「光影日本風車祭」 日期：即日至2月24日 開放時間：星期一至五 1pm-10pm；星期六、日及公眾假期 11am -10pm 地點：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場 L1樓層123號舖

《豬事茶居》最搶眼的粉紅色「豬頭大包」，見到佢今年定必「發過豬頭」！（圖片來源：官方相片）

04.朗豪坊 粉紅豬頭大包變可愛茶樓

朗豪坊今個新年請大家飲茶！商場中庭以《豬事如意》為主題賀新年，將傳統茶樓塗上少女最愛的粉紅色，變身粉紅控打卡熱點！最搶眼有粉紅色的「豬頭大包」、「金吉酥雀籠」、「粉紅TEA BAR」、「甜蜜氹氹轉」。只要在商場消費滿500港元，就可以玩「步步糕陞」及「蒸蒸日上」遊戲，有機會贏得Box Set「魚蝦蟹遊戲」套裝，同家人朋友賭一手增加財氣。

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《豬事如意》 日期：即日至2月17日 開放時間：11am-11pm（2月1至4日延長至 1am） 地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場

奧海城與荃新天地一同找來Peppa Pig在兩個商場做主角，與大人和小朋友一齊開心迎豬年！（圖片來源：官方相片）

05+06. 奧海城+荃新天地 Peppa Pig新春開運遊樂園

奧海城與荃新天地兩大商場今年做活孖寶，找來小朋友至愛的「Peppa Pig」做主角！奧海城則變身「Peppa Pig新春開運遊樂園」。樂園內有LED煙花佈景、5米高開運風車、5米巨型全盒、DIY大型福袋、磁石牆以及鼓動舞獅區。至於荃新天地的「Peppa Pig豬年行大運」，全場焦點必定落在近5米高的步步高陞開運熱氣球及場內多棵桃花樹、舞獅梅花樁及18米長金龍！

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奧海城「Peppa Pig新春開運遊樂園」 日期︰即日至2月19日 時間︰12nn-9pm 地點︰九龍奧海城2期地下主題中庭

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「Peppa Pig豬年行大運」 日期︰即日至2月19日 時間︰10am-10pm 地點︰荃灣荃新天地1期及2期中庭

如意廊內滿天的金魚燈籠，襯上櫻花花瓣作點綴，情侶合照非常sweet！（圖片來源：官方相片）

07.荷里活廣場 甜蜜蜜「金魚燈籠祭」

荷里活廣場選擇了象徵吉祥的金魚為新春佈置主題，變成了恍如日本柳井市的「金魚燈籠祭」大型佈置，請來日本柳井市傳統金魚燈籠製作大師「竹籔博規 Hiroki Takeyabu」為商場親手製作超過 200 個形態十足的金魚燈籠，紅噹噹的金魚與亮麗的桃花裝置，令現場喜慶感升溫，好適合情侶們一起到場打卡。

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