【大阪溫泉推介】極近市中心！通宵營業溫泉主題樂園即將開幕

香港人去日本除了喜歡瘋狂購物外，當然少不了浸溫泉！對於熱愛浸溫泉的你要留意了，因為2月底大阪的溫泉主題樂園將會開幕，不但通宵營業，由梅田出發只需15分鐘車程便可到達、超近市心，仲要免費借浴衣畀大家打卡！率先睇睇這個溫泉的4大賣點，計劃出發大阪的朋友千萬別錯過！

01. 6個溫泉主題 通宵營業

這間名為「空庭溫泉」的溫泉主題樂園位於大阪弁天町的Osaka Bay Tower大樓，「空庭溫泉」以安土桃山時代作建築背景，內部裝潢係將日本古代的建築風格融合現代時尚，未浸溫泉即有視覺享受。溫泉主題樂園佔地超過 17萬呎，將於2月底正式開幕，預計通宵營業，讓大家一整天瘋狂購物之後，都可以浸溫泉補充體力。

「庭見風呂」讓大家可以一邊浸溫泉、一邊從高處欣賞庭園景色。（圖片來源：solaniwa）

場內提供6款溫泉選擇，當中少不了有女士們最愛的「天然美肌溫泉」、讓人身心放鬆的「炭酸泉」，以及可從高處欣賞庭園景色的「庭見風呂」等。除溫泉外，還有7款大熱岩盤浴及桑拿提供，為大家帶來全方位的舒緩。

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溫泉主題樂園佔地超過 17萬呎（圖片來源：solaniwa）

02. 免費借浴衣 打卡必備

在日本浸溫泉當然要穿上浴衣才夠地道，「空庭溫泉」不但提供免費浴衣借用服務，場內更設有女士專屬化妝室，提供化妝品及美容家電讓大家使用，最重要是可以和閨密著住浴衣打卡呀！

「空庭溫泉」以安土桃山時代作建築背景，大家更可穿上免費借來的浴衣，到處打卡。（圖片來源：solaniwa）

03. 好山好水的「露天庭園」

要做到全面的放鬆，除了溫泉外，樂園更用心建造了一個景色優美的露天庭園，自然風光讓客人的頭腦一樣得到放鬆，而且大家還可以在庭園內享受足湯，及欣賞忍者表演等限定活動。

客人可在「露天庭園」享用足湯及及欣賞忍者表演等限定活動。（圖片來源：solaniwa）

04. 必去美妝店、甜品區

溫泉樂園還設立了一間以天然化妝品為賣點的美妝店，產品均以米糠、清酒、金箔等日本材料製成，成份天然，還設有試用區讓大家試真產品才入手，夠晒貼心！血拼及暖泉過後，還有日本傳統餐廳「浮世亭餐廳」、清酒酒吧「竹內角酒吧」讓大家補充元氣，仲有女生最愛的甜品區！

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「空庭溫泉」溫泉主題公園 地址：〒552-0007 日本大阪府大阪市港區弁天 1 丁目 2 - 3 開幕日期：2 月 26 日 營業時間：11am 至 隔天 9am 門票：平日 2,400 日圓（約168港元）、週末 2,600日圓（約182港元）、特定節日 2,800日圓（約196港元） 交通：大阪環狀線或者大阪地下鐵中央線，在「弁天町」站下車，2A出口直達。

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