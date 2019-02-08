【深圳住宿】小清新、海島風　五間打卡必住「高顏值」度假酒店

（外灘提供）

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作為一座國際酒店集團青睞的快節奏城市，深圳遍布了太多標準化的商務酒店。幸好，MISS發現了這些小清新的度假地，時間在這裏停下了腳步

海島ins風：深圳佳兆業萬豪酒店

2019年6月底，一家海島風的度假酒店——佳兆業萬豪酒店在深圳東部橫空出世，打破了「深圳沒有好度假酒店」的魔咒。

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酒店資訊

深圳佳兆業萬豪酒店

酒店地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號，近觀音山公園。

預定電話：0755-28398888

參考價格：約1100人民幣/起每晚（約港幣$1281）

海岸邊的小而美之家：深圳辰．禮精品酒店

躺在沙發上，啟動自動窗簾，落地窗外的一片海景緩緩出現。安靜和舒適得以自由切換，繾綣在沙發上看海景，這是城市人度假的另一種方式。

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酒店資訊

辰 · 禮精品酒店

酒店地址：深圳市龍崗區大鵬街道鵬飛路較場尾民宿小鎮較三西七巷2號

預定電話：0755-28380536

參考價格：約880人民幣起/晚（約港幣$1024）

城中潮人聚集地：深圳硬石酒店

在這個分眾的酒店時代裏，創始人的興趣與專註，往往能使一家酒店擁有自己的靈魂和個性。對於硬石酒店來說，音樂讓它變的獨一無二。

（外灘提供）
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酒店資訊

深圳硬石酒店

酒店地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號

預定電話：+86(755)33952888

參考價格：約人民幣750 元/晚起（約港幣$873）

都市桃花源：深圳東海朗廷酒店

朗廷近150年的英倫風情，與中國古典東方元素的結合，在深圳福田區這家酒店得到了很好的詮釋。

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酒店資訊

深圳東海朗廷酒店

酒店地址：深圳市福田區,深南大道7888號

參考價格：約1400元人民幣/晚起（約港幣$1630）

從老飯店到生活方式地標：The Reta星羅酒店

從幾十年前的西南飯店，到現如今的The Reta星羅酒店，從某種意義上來說，它見證了深圳改革開放以來40年的蛻變。

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酒店資訊

The Reta 星羅酒店

酒店地址：深圳市南山區太子路83號

預定電話：0755-21650823

參考價格：約592元人民幣/晚起（約港幣$689）

作為酒店控，MISS希望能夠看到更多有趣的設計酒店入駐深圳，你呢？

【本文獲「外灘設計酒店」授權轉載，微信公眾號：designhotels】

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