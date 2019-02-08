【華航機師罷工】外遊遇航班取消！注意5招自保招數

台灣作為港人出行的熱門地點，特別是新春期間，不少人都在當地享受假期，今晨卻爆出台灣的華航機師工會宣佈罷工，影響了不少回港的旅客！同樣，出遊其他國家都有機會遇上同類事件，人心惶惶時，其實亦有方法可以自保！

如閣下是選乘了中華航空訪台的話，不用過於擔心，大家可先按以下步驟確保自己安全回港。

外遊自保有方法！（圖片來源：chinaairlines.travelchannel.hk@FB）

01. 留意華航官方網站及Email

大家可先留意中華航空Facebook、官網公佈，同時可查看email及致電華航查了解航空公司有否為你安排轉乘其他航空公司的班機回港，現時港台線來說，除了台南沒華航之外，高雄有國泰港龍(KA)、台中有國泰港龍(KA)及廉航香港快運(UO)，而台北桃園亦有國泰(CX)、香港航空(HX)及長榮航空(BR)。

大家可留意中華航空Facebook、官網公佈最新資訊。（圖片來源：chinaairlines.travelchannel.hk@FB）

02. 查看旅遊保險

相信大家出發前都應該有購買旅遊保險，大家亦可查詢自己的旅遊保險的承包範圍是否有賠償因罷工而引起的航班延誤引起的損失，如包括你需趕回香港的話，可盡快到非華航航集團的其他航空公司出單程機票回港，再向旅遊保險申請賠償。

旅客應自行查詢自己購買的旅遊保險有否包括因罷工而引起的航班延誤所引起的損失。（圖片來源：Video Blocks）

03. 保留單據申索旅遊保險

另外如果有任何原因延誤而引起的必要開支（如住宿），記得保留單據回港向旅遊保險申請賠償。

旅客可於旅程中保留單據，作回港後申請旅遊保險之用。（圖片來源：Free Spirit Travel Insurance）

04. 可考慮轉飛澳門/深圳

如果閣下真的趕回香港，轉乘其他航空公司又沒有心水機位，大家亦可考慮由台灣飛澳門，再轉船或港珠澳大橋回港；再者亦可考慮由台灣飛深圳再回港。台澳線有澳門航空(NX)、長榮航空(BR)及華航集團旗下廉航台灣虎航(IT)；三間都有飛高雄、台中、台北桃園，但未知台灣虎航的機師會否加入罷工（10：30更新：暫時未見影響），所以前兩者似乎較穩陣。經澳門的好處，是不用有回鄉卡都可上機，但深圳機就不能了。

如真的需要趕回港，可轉乘其他航空公司飛澳門或深圳再回香港。（圖片來源：macau-airport）

05. 轉飛其他城市

大家亦可考慮選乘其他航空公司飛往其他城市（日本、南韓之類）再轉飛香港，不過這樣轉來轉去太辛苦了，始終建議經澳門/深圳回港比較沒那麼辛苦。

華航官網上公佈機師工會罷工最新消息。（圖片來源：china-airlines）

最後一提，如果你的手機上網卡已經用盡了，可去台灣7-11/全家增值，條件是電話卡酬需要在台灣開的，就算買不了日plan都可按GB用量買服務！

【文章內容授權：台灣慢慢爬 Taiwan Bus Traveler】

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