【運動用品開倉】應戰渣馬　鰂魚涌開倉Black Diamond全場75折

今個周日（2月17日）就是一年一度的渣打馬拉松，如果想買平靚正的跑鞋及其他山系運動用品，就要趁快去呢間運動用品專門店入手！即日起至2月24日全店運動用品做大減價，除了指定產品及2019新款，全場貨品均75折！最亮點有美國名牌Black Diamond的行山杖、德國Vaude精選羽絨、混合羽絨、3合1防水保暖褸、抓毛/防水外套等等，熱愛運動的話不要錯過這次入貨好時機！

除了部份新款及指定貨品，鰂魚涌分店貨品全場75折，真係要趁機入手短衫短褲。（圖片來源：Protrek 保捷行@FB）

全場75折 必買Black Diamond行山杖、Meindl防水行山鞋

保捷行一直都是價位中上的運動用品專門店，今次在這分店舉辦2019年首個大減價，一定引來好多愛好者血拼！小記剛剛到尼泊爾行山，就買了一對美國品牌 Black Diamond 的行山杖，單是普通款式已索價約500港元。但今次大減價一對較高級、可摺屈的Black Diamond Carbon Z行山杖卻只售880港元，原價係169美元（約1,318港元），足足半價呀！其他抵買好物有跑山鞋如德國品牌Meindl、瑞典品牌Anima，仲有Vaude背囊等等，仲有兩星期，大可以盡情血拼！

▼按下圖看更多減價精選貨品：

Black Diamond Carbon Z 行山杖只需880港元！（圖片來源：Protrek 保捷行@FB）

瑞典Icebug跑山鞋Anima系列原價1,249港元，現減至550港元！（圖片來源：Protrek 保捷行@FB）

另一款Icebug跑山鞋，同樣只需550港元。（圖片來源：Protrek 保捷行@FB）

Meindl GORE-TEX防水鞋由原價1,599港元，減至690港元！（圖片來源：Protrek 保捷行@FB）

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Protrek 保捷行 地址：鰂魚涌康山道1號康怡廣場2樓S26-S27號 電話：2885 3566 營業時間：10:30am - 8:30pm

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