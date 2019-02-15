【韓國購物推介】櫻花控注意！必買韓國Daiso粉紅櫻花系列

一踏入櫻花季節，日韓台泰等地都會推出一系列粉紅櫻花產品，特別是各地Starbucks推出的櫻花杯，向來吸引一眾粉絲熱搶。而今年韓國Daiso又推出一新系列的櫻花雜貨，最平7港元就有交易！少女心滿滿的你，是時候飛一轉韓國了吧？

今次由韓國Daiso推出的櫻花雜貨系列名為「Cherish Every Moment」，產品由1,000韓圜（約7港元）起，而櫻花款式的隨行杯也只不過是3,000韓圜（約21港元）就可以入手，仲要CP值超高！

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多款櫻花系列杯子是不少女生準備入手的目標！

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如果櫻花控fans覺得還未夠喉，其實Daiso官方Instagram還會持續更新更多產品，當中還有首飾類﹑文具等，慢慢期待吧！

日期：2019年2月15日起公開發售

地點：韓國全線分店Daiso（按分店存貨而定）

營業時間：10am – 10pm

明洞總店 地址：首爾特別市中區明洞1街53-1, B1F（서울특별시 중구 명동1가 53-1, B1F） 交通：4號線明洞站（명동역）6號出口或2號線乙支路入口站（울지로입구역）5號出口

明洞站店 地址：首爾特別市中區南山洞3街13-25,1~8F（서울특별시 중구 남산동3가 13-25, 1～8F） 交通：4號線明洞站 (명동역)1號出口

弘大1號店 地址：首爾特別市麻浦區東橋洞162-16,B1～3F（서울특별시 마포구 동교동 162-16, B1～3F ） 交通：2號線弘大入口站（홍대입구역）9號出口

弘大2號店 地址：首爾市麻浦區楊花路 182 1-7樓（서울시 마포구 양화로 182 1-7층） 交通：2號線弘大入口站 4號出口

新村總店 地址：首爾特別市麻浦區老姑山洞57-11,B1～3F（서울특별시 마포구 노고산동 57-11, B1～3F） 交通：2號線新村站 (신촌역) 8號出口

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