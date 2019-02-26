【韓國美食】走勻明洞東大門京畿道　五間必去人氣醬油蟹名店！

將螃蟹用醬油調味料醃漬的海鮮料理叫做醬油蟹（醬蟹）。說起韓國的海鮮料理，首先會想到的是海鮮湯和魚生片。但近幾年來，醬油蟹的人氣直壓其他海鮮料理，已然成為海鮮料理新一代的寵兒。是來韓國旅行的遊客們不容錯過的韓國美食之一。入口即化的口感和略帶甜味的醬油風味無論如何的大肆誇張也不為過。為了讓你可以品嚐到最美味的醬蟹，小編從眾多美食店中為您精心篩選出了以下5家，您一定不要錯過。

普樂（PRO）醬油蟹：開創了醬油蟹胡同的鼻祖店！

「普樂（PRO）醬油蟹」位於林蔭道而聞名的新沙洞地區的醬油蟹胡同，它的出現和發展引領了新沙洞醬油蟹胡同的誕生。整條醬油蟹胡同上有許多類似「普樂（PRO）醬油蟹」的店鋪，您可不要找錯了地方哦。自1980年開業以來，不只是當地人，還吸引了大批海外遊客慕名而來。經過秘製醬油醃製的醬油蟹濃郁又甘甜，再加上其奢華的外表更是讓人們對其無比喜愛。除醬油蟹以外，本店的辣燉安康魚和蒸蟹也是讓人讚不絕口！

普樂（PRO）醬油蟹（韓巢網）

普樂（PRO）醬油蟹首爾新沙店 新沙醬油蟹胡同的人氣店鋪！肉質鮮嫩的花蟹醬油蟹 主要菜單：醬油蟹、辣燉安康魚、蒸蟹、海鮮湯 休息日：全年無休 地址：首爾特別市瑞草區江南大路97街9 (1~5F) 서 울 특 별 시 서 초 구 강 남 대 로 97 길 9 (1～5F) 交通：3號線新沙站4號出口，步行3分鐘

咸草醬油蟹：位於明洞，更健康、更美味的韓國醬油蟹！

位於明洞的「咸草醬油蟹」最大的亮點在於用咸草花提取物、醬油、海帶、水果、大棗等和藥材一起煮製而成的獨特的醬汁。特製醬汁中還添加了有益健康、與咸草鹼鹽相配的紅糖。將花蟹放入醃製後可以充分吸收咸草的鹽分。溶解的礦物質和營養成分滲透於花蟹肉中，令醬蟹口感提升，唇齒留香。獨特的味道吸引了諸如韓國KBS早間人氣資訊節目「早安，韓國」等電視節目組前來採訪報導。

咸草醬油蟹（韓巢網）

咸草醬油蟹 來明洞必吃的韓國正宗醬油蟹！韓國美食節目認證的口味！ 主要菜單：醬油蟹、辣味醬油蟹、海鮮湯、章魚料理 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區明洞8Ga街27 (陽光大廈B1F) 서 울 특 별 시 중 구 명 동 8 가 길 27 ( 선 샤 인 빌 딩 B1F) 交通：4號線明洞站9號出口，步行2分鐘

順美家幸福的醬油蟹：東大門健康美味、可無限續添的醬蟹名家！

「順美家幸福的醬油蟹」位於東大門附近。店裏使用的都是韓國產花蟹，用各種中藥材、蔬菜、水果等精心醃製，不含任何化學調味料，美味健康且沒有一絲腥味。1人只需支付15,900韓元（約港幣110元）就能無限吃原味醬油蟹、辣味醬油蟹和各種小菜。徹底打破了醬油蟹的腥味和價格昂貴等偏見。「無限續添」套餐中除醬油蟹以外，還有醬油蝦、蟹殼飯（飯續添時需要加錢）、辣味馬鈴薯燉雞、螻蛄蝦、清蒸豆腐、海帶湯、各式小菜和馬格利米酒，滿滿一桌的盛宴哦！不過不要貪心，吃完了再續添，否則浪費的話會罰款的。

順美家幸福的醬油蟹（韓巢網）

順美家幸福的醬油蟹東大門直營店 東大門醬油蟹店，110元無限吃！ 主要菜單：醬油蟹、醬油蝦、炸大蝦、醬油鮑魚、帶魚等 休息日：春節、中秋節當天休息 地址：首爾特別市中區乙支路43街38 (3F) 서 울 특 별 시 중 구 을 지 로 43 길 38 (3F) 交通 : 2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行5分鐘

草原之家（舊明洞海鮮湯&醬油蟹）：「韓國料理名人」營運的專業海鮮店

要獲得「韓國料理名人」的稱號，必須有40年的相關烹飪經驗和30名以上的推薦人，並須通過韓國料理觀光協會認證。目前韓國只有9人獲此殊榮，而本店店主就是其一。「草原之家（舊明洞海鮮湯&醬油蟹）」的地下1層有保存着各種活生生的海鮮的水槽，店裏每天用的海鮮食材都是從這裏直接選用，並都經過「名人」店長的嚴格監督，因此食材的新鮮度和質量絕對有保障。醬油蟹外觀鮮亮奢華、蟹肉鮮嫩爽滑。除醬蟹外。本店的海鮮湯和辣燉海鮮也擁有至高的人氣。

草原之家（韓巢網）

草原之家（舊明洞海鮮湯&醬油蟹） 「韓國料理名人」營運的大型專業海鮮、烤肉美食店 主要菜單：海鮮湯、醬油蟹、活章魚 休息日：全年無休 地址：首爾特別市中區南大門路92 (韓電大廈2F) 서 울 특 별 시 중 구 남 대 문 로 92 ( 한 전 빌 딩 2F) 交通：2號線乙支路入口站5、6號出口，步行1分鐘

富人花園餐館（舊吳家醬油蟹​）：位於小法國村附近，藥草與花蟹的美味碰撞！

「富人花園餐館（舊吳家醬油蟹）」位於小法國村對面，外觀非常奇特，遠遠看去就如一個不小心降臨到地球的宇宙飛船，頗有世外桃源之風。明亮寬大的落地窗、豪華的桌椅，讓您在享用美味的同時，還可以欣賞美景。20年的老醬油和野生野草的絕妙組合成就了本店醬油花蟹的美味精華。將肉質飽滿的醬油蟹擠出來放入嘴裏。黏稠柔軟的蟹肉像朱古力一樣在口中化開，濃厚鮮味直衝味蕾，恰到好處的甘甜在口中持久迴繞。香滑濃郁、美味健康的「吳家醬油蟹」肯定會讓您體會到眾多食客不惜千里尋美味的理由和價值。

富人花園餐館（舊吳家醬油蟹​）（韓巢網）

富人花園餐館（舊吳家醬油蟹​） 韓國小法國村附近的韓國美食店，藥草與花蟹的美味碰撞！ 主要菜單：醬油蟹​、海鮮鍋、烤魚、炸豬排 休息日：春節當天和次日、中秋節當天和次日 地址：京畿道加平郡清平面湖畔路1090 경 기 도 가 평 군 청 평 면 호 반 로 1090 交通：加平站乘坐循環巴士到小法蘭西下車，步行2分鐘

延伸閱讀：

宮廷韓定食 VS 家庭韓定食

清淡的韓國料理精選

【本文由「韓巢網」授權轉載。】