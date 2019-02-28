【打小人、觀音借庫2019】盤點驚蟄除瘟神　觀音開庫港九熱點

3月很忙！新年過了不久，很快又到各位善信忙著求神祈福的日子：2019年3月1日-2日（正月廿六）係觀音借庫的大日子，除了財運亨通外，亦可保佑生活順利健康。此外，3月6日又到廿四節氣中的的「驚蟄」，亦是傳統習俗「打小人」的最旺日子，這個習俗是藉著祭白虎的風俗，祈求白虎的雄威鎮壓蛇蟲鼠蟻，也能撃退小人除瘟神，從而帶來平安。如果想趕及今年觀音借庫和打小人，記得以下介紹的拜神熱點及注意事項，求個順風順水！

農曆正月廿六是「觀音開庫」的日子，善信都趕著前去參拜，祈求財運亨通。（圖片來源：giglio100@IG）

觀音開庫 祈求財運亨通添福氣

每年的農曆正月廿六日，就是一年一度的觀音開庫日子。最廣為人知的傳說，就是觀音娘娘在人世修行之時，500位護法羅漢為考驗觀音大士的修行成績，於是化為人間和尚，到觀音廟化緣討飯；而觀音見有和尚求助，就打開倉庫讓和尚們盡情享用各式齋菜，當和尚吃飽後，餘下來的食物就留給前來參拜的善信享用，後來演變成一年一度的傳統習俗。

故此，每年農曆正月廿五日晚子時起就定為「觀音開庫」日，信徒都會湧到各個觀音廟祈福及借庫，希望向觀音大士借來各種福氣、祈求財運亨通。

「觀音開庫」參拜熱點：

01 紅磡觀音廟

全港大大小小的觀音廟也會舉行觀音開庫，而最多人參拜的是「紅磡觀音廟」，歷史悠久又香火鼎盛，好多善信都指在此借庫較靈驗，因此每年都大排長龍，有心參拜者有定心裡準備排隊時間稍長。

地址：九龍紅磡差館裏

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最多善信前往的借庫熱點－－紅磡觀音廟（圖片來源：suymmserh@IG）

02 茶果嶺天后廟

茶果嶺天后廟舊址位於觀塘茜草灣畔，1947年拆卸後，政府應居民要求覓得現址重建天后廟，重建的石材部份由舊廟而來。除天后外，此廟亦供奉關帝、太歲、觀音、財神、魯班、華光、孔子、金花娘娘及尉遲敬德多位神祇。

地址：九龍茶果嶺道

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有說廟宇風水位置甚佳，背山面海，堪輿家認為是四水匯流之地，使當地居民興隆不替。（圖片來源：茶果嶺天后宮@FB）

03 大坑蓮花宮

觀音廟亦稱「蓮花宮」或「水月宮」，因觀音相傳坐在蓮花上修道而取名；觀音開庫之日，會吸引近萬名善信前來借庫，輪候隊伍由蓮花宮伸延至蓮花宮東西街，全日人流不絕。

地址：大坑蓮花西街一號

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每年開庫日都有上萬名善信到大坑蓮花宮門前等候參拜。（圖片來源：travelnattitude@IG）

04 筲箕灣譚公廟

譚公廟建於1905年，開埠前居民依靠捕漁和採礦為生，當中以祖籍惠州人士為主，他們把惠州的「譚公」信仰帶來香港，並立廟供奉。除譚公外，廟內亦供奉關帝、文昌、望海觀音、天后、黃大仙、華光、龍母、五通財神及金花娘娘多位神祇。

地址：阿公岩譚公廟道

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興建在彎路旁邊的筲箕灣譚公廟，堪輿學家認為筲箕灣有龍脈直沖九龍，此廟正設於其上。（圖片來源：vciml@IG）

觀音借庫物品及流程

準備物品：

1.香燭 （紅燭及三炷九枝香，通常在廟內有售）

2.拜觀音衣紙

（通常在廟內有售）

3. 5種不同的蔬果，如鮮橙、蘋果、提子、雪梨、水晶梨（如太多人參拜冇位擺放，可免俗，最緊要誠心）

4. 鮮花（如太多人參拜冇位可放，可免俗，最緊要誠心）

借庫流程：

1.借庫前，宜齋戒沐浴以表真誠；或者上香前先洗手。先在寶衣上（黃色百解）填上自己姓名、出生日期時辰、參拜日期；如不知自己出生時間，可填上「吉時」。

2.先插香燭，再持香向觀音娘娘誠心稟明借庫目的，並承諾來年還願；緊記不能求賭勝（如賽馬、六合彩），只能求正財。

3.上完香後，將衣紙寶牒火化，或交給廟宇職員處理；

4.依照指示，到「金銀庫」取利是，然後再取生菜紅包，內有花生或蓮子等食物，最好吃下、不要丟棄。

5.離開觀音廟之前，再一次向觀音許下承諾，年底農曆十二月前回來酬神。

6.某些廟宇旁邊有撞鐘，離開前可擊鼓3下。

7.借庫日忌食與肉有關的食物，例如豬肉、雞紅，絕不能沾口。

「驚蟄」打你個小人頭 生活不順可借打小人趕瘟神

如果你發覺生活諸事不順，頭頭碰著黑，好多人都趁「驚蟄」日找人幫忙「打小人」，盼打走瘟神萬事順利。

「驚蟄」是廿四節氣中的第三個節氣，代表天氣回暖，雨水增加，春雷初鳴，也驚醒了在地下冬眠的蛇蟲鼠蟻，民間則以燒香及祭祀白虎來驅趕不順。而廣東、香港則慢慢演變成借白虎之力來鎮壓小人，亦演變成「打小人」祭白虎的習俗，以驅除霉運、令小人遠離，祈求一年諸事順利。

黃老虎紙喻為白老虎，會用肥豬肉及豬血塞住白虎口令牠不再作惡害人。（圖片來源：charlescsh@IG）

通常最為人所知的「打小人」熱點是灣仔鵝頸橋底，好多小人婆都會念念有詞地說：「打你個小人頭，打到你有氣無得透！打你個小人腳，打到你無鞋挽屐走！」而其實除了「驚蟄」，其他日子都可以找小人婆幫忙打小人，不過在「驚蟄」當天打則聲稱「效果」更好；小人婆平日收費每次約$50，而「驚蟄」大旺日子部份小人婆會加價至每次約$60，過去有小人婆在正日當天接逾200單打小人，在鵝頸橋底大排長龍，閒閒哋等候逾兩個鐘。

「驚蟄」打小人熱點：

01 灣仔鵝頸橋底

打小人宜選擇陰暗地方用以招引鬼神，而灣仔鵝頸橋底，地方陰暗兼具三岔路口煞氣，能強力克制小人。故此這裡成為專業小人神婆長期駐守的地方，每次打小人收費約50元。

地址：香港島銅鑼灣堅拿道西與軒尼詩道交界（鵝頸橋底）



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灣仔鵝頸橋底有很多「小人婆」幫善信打小人。（圖片來源：brenm@IG）

02 油麻地榕樹頭天后廟

九龍區最多人到的打小人熱點，多在油麻地榕樹頭天后廟前空地打小人，驚蟄後通常滿街「黃紙老虎」。

地址：九龍油麻地廟街

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03 西環石塘嘴「福德祠」

港島區另一個打小人熱點是西環「福德祠」，不過地方較細，故此規模沒有鵝頸橋般盛大。

地址：西營盤常豐里

▼按下圖看更多西環石塘嘴的「福德祠」相片：

打小人知多啲！

4個打小人步驟：

現在很少人會親自打小人，通常都找小人婆「打手」幫忙驅趕小人，而小人婆打小人的程序大致如此：

1.善信誠心上香，先向觀音上三支香和蠟燭，擺好祭品和紙老虎，並稟報善信的姓名和性別。

2.在小人紙上寫上要打小人的名字，如無特定小人，就寫上小人、是非精等當為小人。如果要打指定小人，便要寫下該人之姓名、性別等資料，但不需要時辰八字。

3.小人婆用一隻穿過的舊鞋或斗零踭高跟鞋，將小人紙放在磚頭上用力拍打，再念著打小人字句。

4.最後將紙老虎壓住小人紙，口放生豬肉，連同小人衣紙一同火化。

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打小人禁忌：

1.通常打同事、上司、小三者最多；但小人婆通常拒絕打「高官」，因為他們通常有福星高照，打小人效用不大，而且指名道姓打人會令善信及自己折福。

2.若然是自行打小人，可選擇樹底、橋底或後樓梯等陰氣較重的地方。不要在家裡或辦公室附近打小人，反而引了小人入屋，宜低調處理。

3.月事期間女士、孕婦忌打小人，抵抗力較弱且陽氣不足。

4.打小人用品最好是即將棄掉的鞋子，用後立即棄掉；其餘衣紙、祭品都要弄掉，不要帶霉氣回家。