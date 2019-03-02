【自駕遊】日本自駕遊 新手租車5大注意事項（附路線行程建議）

日本自駕不難，自由自在可以去到不少絕景和隱世店舗，但自駕前準備工夫一樣要做到足。特別是自駕初哥，記得要留意以下事項，既能保障自己，又不會在陌生地方犯法。

▼日本很多公路都有時速限制，記得留意。（圖片來源：japantimes.co.jp）

1| 行危險路線可加保

一般的旅遊保障並不包你自駕意外，若不好彩真的發生意外，就要向租車公司索償。

租車時，合約一般已包意外和第三者保險，但若你是新手，又或自駕路線難行，有危險性，你可以要求向租車公司加保，以策安全。

▼租車前要先檢查車身，特別是四邊位置。（圖片來源：Travel.navitime.com）

2| 租車先檢查車身

現在網上租車非常方便，已可知大約每日的價錢，取車時，記得要檢查車輛，特別是四邊角位（當中以防撞欄位置最易受損），看有沒有花痕，若有，應先跟租車公司備案，亦可先影相以作紀錄。

▼建議向租車公司租用ETC卡，行高速公路經常有優惠。（圖片來源：Travel.navitime.com）

3| 租ETC卡行高速最抵

如果你自駕的路線要行高速公路，可向租車公司租用ETC卡，行高速公路時，就不用現金交易，而且ETC卡經常有優惠，可減少路費。一般租車公司有提供早鳥優惠租借ETC卡，可網上預約租車時一同申請，這樣較為便宜。

▼出發前一定要試用GPS，否則有問題時又人生路不熟，很麻煩。（圖片來源：Travel.navitime.com）

4| GPS不能忽視

現今租車通常都會租GPS，記得出車前要檢查清楚GPS是否運作正常，最好試入地址、電話，盡試它的功能，因筆者試過忘記檢查，出發後發現有幾個尋找功能都有問題，旅行時便非常麻煩。若真的不幸在途中遇上GPS出現問題，請即聯絡租車公司，一般都可到他們旗下的分店安排替換一個新的GPS裝置。

▼日本停車場採用鎖轆形式，離開時記得要先付款，否則會刮花車底。（圖片來源：tabirai.net）

5| 車輛有問題怎處理

租車時，租車公司會給你緊急聯絡電話，若果行車途中車輛遇上甚麼問題，可即時致電。租車公司一般會吩咐你到附近分店作檢查，如果車輛不能正常運作，會安排另一輛車給你。

若是不幸地遇上交通意外，便需即時報警，亦記得要影相備存，以便作證。

至於泊車，日本全國都要在指定位置泊車，不能亂泊！一般泊車停車場位多，不難找。

停車場是鎖轆形式，泊好車後，會自動鎖轆，到離開時，需要到旁邊的付費亭付款，就能自動解鎖。所以泊好車後，若未付款，記得不要開車，否則車底會被嚴重刮花。

另外停車場一般會分日泊和夜泊，過夜夜泊會較便宜，通常是一個收費例如2,000日圓（即約140港元）就可以泊過夜到早上8點。日泊一般是時租，收費按地區而定。停車場一般都是24小時開放，隨時可以泊車。



日本車位多，不難找，泊過夜也不貴。千萬別亂泊車，隨時被罰款。（圖片來源：kyushu20160401.blogspot.com）

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福岡取車，開車到熊本。（圖片來源：jpninfo.com）

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（圖片來源：林雅森）