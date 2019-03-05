【日本遊客禮儀】弄髒商品、亂拋垃圾　鎌倉市擬禁邊行邊食

近日有港人在北海道擅闖私人土地拍照，事件引來高度關注，遊客禮儀頓成日本網民的熱議話題。除了北海道，另一受影響的地方還有港人常到的東京近郊鎌倉，為提升遊客飲食禮儀，鎌倉市正審議條例草案，將邊行邊食擬定為「擾人行為」，旅客日後可能要在店前吃完食物，才可繼續逛街。

缺德遊客累事！

有日本網站早前票選當地10大觀光淪陷景點，鎌倉早已榜上有名，可是隨著遊客愈來愈多，對當地居民的日常生活帶來不便及影響。以旅客觀光熱點、JR鎌倉站東口往鶴岡八幡宮的「小町通」商店街為例，近年有民眾抱怨旅客「邊走邊吃」的無禮行為，此舉好容易令食物掉到地上，更經常出現亂拋垃圾的情況。鎌倉小町商店會會長更表示，有遊客曾將沾到食物汁醬的手，弄污店家裡的商品，故鎌倉市正審議條例草案，將邊行邊食定為「擾人行為」。

▼按圖查看旅客對鎌倉市的影響

其實網上經常有日本網民認為鎌倉旅客過多，部份旅客更為了拍照而罔顧道路安全，有網民希望旅客能遵守最低限度的禮儀。（圖片來源：emo.459@IG）

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效法東京淺草商店街

小町通兩旁有大量小店，煎餅、炸串、雪糕等等，旅客都喜歡邊走邊吃，體驗街頭美食文化。有關當局表示草案主要針對人潮擁擠時，旅客邊走邊食的行為，並認為條例並非禁止遊人邊走邊吃，市政府今次將相關文字加入條例草案，目的是加強邊走邊吃於日本乃無禮行為的訊息，而是次草案亦沒有制訂任何罰則。其實相關草案亦非首次在日本出現，東京淺草商店街淺草壹福小路及傳法院通商店街振興組合，亦分別於2016年及2017年開始禁止邊走邊吃行為。無論如何，大家日後在日本品嚐街頭美食時，還是企定定食完再行街吧！

▼按圖查看日本網站《日刊!SPA》票選10大觀光公害景點，大家到訪景點時，請多加留意言行舉止，以免影響當地人的日常生活。

10. 目黑川（東京）｜每逢櫻花季節，會出現胡亂霸位、深夜喧譁等擾民行為，過程更有人拍到外國旅客辣手摧花的影片，情況慘不忍睹。（相片來源：GettyImages）