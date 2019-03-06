【異地戀】搭飛機原來好易遇到真愛？ 教你3招展開對話無難度！

外國社交媒體上有一個流行tag叫「#CatchFlightsAndFeelings」，指的是在飛機遇到真愛的故事，原來這些在電影才會發生的浪漫情節在現實中常常發生。根據調查顯示，每50名旅客便有一名會遇到，各位單身人士下次搭飛機時記緊要多留意身邊人，不要只顧着睡覺呢！

一個人搭飛機可能會有意想不到的收穫呢！ （圖片來源︰Pinterest）

一半人會與鄰座聊天

根據外媒Travel and Leisure一項調查顯示，每50位旅客便有一位會在飛機上遇到真愛，看來飛機上的愛情故事比你想像的還要多呢！這調查訪問了來自141個不同國家的旅客，16%的人會在飛機認識到對工作有利的夥伴，14%的人能交到真正朋友，51%的人表示他們在飛行途中試過與陌生人對話。

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3招教你展開對話

1. 禮貌試探︰如果對身邊人真的很有興趣但又怕打擾到的話，不妨先客氣地打聲招呼再自我介紹一兩句。此時可觀察對方的反應，如果顯得不耐煩或冷淡回應便不要再勉強聊下去了。

2. 分享食物︰想不到如何開口的話不用怕！不少人搭飛機時都會自備一些小零食，友善地問鄰座要不要吃也是一個搭訕的好方法，自然得來又不會給對方太大壓力。

3. 留意小細節︰有時對方可能也想與你聊天，不妨留意一下他/她的行為，例如不時會望一望你、主動幫你甚至對你展露微笑，這時如果你也有興趣的話，回一個笑容，對話就這樣展開了！