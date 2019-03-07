【3月開倉優惠】3大特賣場劈價　波鞋、服飾、廚具、家電低至2折

正月一過，鞋癡終於可以放心買鞋！踏入3月，各大品牌亦把握時間，舉行開倉劈價清貨活動，除了波鞋、運動服飾，還有廚具、家品等，部分貨品更低至2折，現在為大家精選3月開倉優惠，睇定心水貨品，周末就去掃貨啦！

01. 尖沙咀名牌波鞋、運動服飾 $100有找

尖沙咀海港城Bazaar馬拉松一連4日舉行開倉優惠，部份貨品低至2折，名牌運動波鞋如adidas、Nike、Reebok、under armour、new balance、PUMA、SKECHERS、Converse，統統有份，精選鞋款$100便買到！此外，童裝波鞋、運動leggings、sports bra、短褲同樣有折，相信一家大細都會搵到心頭好！

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必掃貨品有白波鞋，港人最愛的Stan Smith款都有份！（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

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馬拉松便服及運動名牌開倉 開倉日期：3月6-11日 時間：11am – 9pm 地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 網址：https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar/

02. 觀塘2折廚具 $10有交易

今個3月，美亞廚具再次為大家帶來陳列品清貨活動，鑊剷、廚剪最平$10有交易；不黏萬用金鍋都有特價，平至$49都買到！此外，場內的醬料食材同樣包括在內，余均益辣椒豉油、牛肝菌醬、紅燒鮑魚同樣有折，貨品種類豐富，家庭主婦必掃！

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美亞廚具開倉活動首日已經人山人海。（圖片來源：Meyer HK 美亞廚具）

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美亞廚具體驗店 開倉日期：即日至3月24日 時間：10am – 8pm 地址：九龍觀塘道382號 網址：https://www.facebook.com/meyer.hkg/

03. 新蒲崗家電清貨 鬚刨、液晶電視6折

豐澤新蒲崗Mikiki分店將於2019年3月11日結業，由即日至3月10日將會舉行清貨活動，今次主要以大型家電為主，名牌電飯煲、鬚刨、液晶電視、雪櫃一律6折，真是新屋入伙送禮首選，場內優惠貨品數量有限，手快有手慢冇啊！

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新蒲崗店即將結業，清貨優惠主要以大型家電為主。（圖片來源：Kith Lui@FB）

新蒲崗Mikiki分店特賣場 開倉日期：即日至3月10日 時間：12:00nn – 9:00pm 地址：九龍太子道東 638 號 Mikiki 1 樓129 號舖 網址：https://www.facebook.com/fortresshk/

同場加映：誠品特價日 買書85折

深受港人歡迎的誠品，3間門市將於3月9日舉行「誠品生活回饋日」，買書可享85折，場內逾120個文創、護膚、時尚首飾及餐飲專櫃更推獨家優惠，部分低至半價，文青最愛Lomography、Moleskine就連網民大愛的天仁茗茶都有份，書迷同樣不能錯過！



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3間門市將於3月9日舉行「誠品生活回饋日」，活動只限1天！（圖片來源：誠品香港 eslite@HK）