【3月開倉優惠】4大開倉特賣場劈價　名牌喼、波鞋、廚具低至2折

正月一過，鞋癡終於可以放心買鞋！踏入3月，各大品牌亦把握時間，舉行開倉劈價清貨活動，除了波鞋、運動服飾，還有廚具、家品等，部分貨品更低至2折，現在為大家精選3月開倉優惠，睇定心水貨品，周末就去掃貨啦！

01. 尖沙咀名牌喼、純銀飾物、化妝品 ＄300有找

尖沙咀海港城Bazaar馬拉松由即日至18日舉行開倉優惠，上至衫褲鞋襪，下至配件行李箱應有盡有，部份貨品低至2折，當中以飾品及化妝品最吸引，韓式耳環、戒指、手鍊全場$19起，名牌AGATHA手錶更以2折發售，埋單＄200有交易！化妝品方面，場內設Covermark 開倉，化妝品、護膚品低至65折，此外，場內還有大量特價行李箱品牌如samsonite、hallmark、American Tourister 等，相信一眾女士買爆喼無難度！

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飾物全場$19起！一眾女士好易買到失控！（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

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時尚流行服飾開倉 開倉日期：3月13-18日 時間：11am – 9pm 地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 網址：https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar/

02. 銅鑼灣掃名牌休閒服飾

銅鑼灣時代廣場舉行開倉清貨活動，參與品牌有Cole Haan、Kenneth Cole、Paul Frank、Arnold Palmer、asics、New Balance等等，今次開倉以ICE FIRE最有睇頭，多款TEE由$100起，品牌靚靚太陽帽也不過$150；軍褸半價＄1500買到，同場亦設名牌內衣及家居服飾減價活動，Moschino、Private Shop、Emporio Armani、Paul Smith等，相信男女士都會搵到心頭好！

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全走多款名牌TEE由$100起，男士必掃。（圖片來源：Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

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名牌便服特賣 日期：3月13日至18日 時間： 11am – 9:00pm 地址： 銅鑼灣時代廣場一座16樓 (可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往) 網址：https://www.facebook.com/timessquarebazaar/

03. 觀塘半價買名牌波鞋

觀塘向來是開倉集中地，今次「Oh’ Mart 觀塘激安店」由18日開始、一連13日舉行波鞋開倉，名牌子包括Nike、Adidas、Puma、Reebok、Converse All Star等，當中後生仔最愛的Vans，款式選擇豐富，百搭又易襯，同樣是上倉好時機。

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後生仔最愛的Vans，款式選擇豐富。（圖片來源：Oh Mart HK 觀塘激安點）

Oh’Mart （固定實體店） 日期：3月18日至3月30日 時間：12:00nn – 9:00pm 營業時間：星期一至五 11am-8pm；星期六 12nn-6pm （星期日休息） 地址：觀塘美興工業大廈B 座8樓B2室 網址：https://www.facebook.com/ohmartpages/ 備註：現場所有貨品不設退換，只收現金。

04. 觀塘2折廚具 $10有交易

今個3月，美亞廚具再次為大家帶來陳列品清貨活動，鑊剷、廚剪最平$10有交易；不黏萬用金鍋都有特價，平至$49都買到！此外，場內的醬料食材同樣包括在內，余均益辣椒豉油、牛肝菌醬、紅燒鮑魚同樣有折，貨品種類豐富，家庭主婦必掃！

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美亞廚具開倉活動首日已經人山人海。（圖片來源：Meyer HK 美亞廚具）

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