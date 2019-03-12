【編輯室推介】5件私心推介 便宜又好用露營用品

5月前未入炎夏，仍是香港露營的最佳季節，去露營時少不了帶gadgets，不過好多時大家都鬥名牌鬥hi-tech， 已忘記了露營用品的真諦：輕便、好用、便宜！為打破「平嘢無好」的定論，以下5件小記的心水推介，睇下各位露營友有無其他更好選擇，歡迎告知呀！

經典品牌的Stanley咖啡壺，既可以當水煲煮咖啡，煮好後又可以過濾咖啡渣，一物多用。

01. 星級野外露營用品 Stanley咖啡壺

第一樣介紹的好用物品，是由美國紅到全世界，普遍露營友都認識的經典牌子Stanley；很多人認為最好用是它的保溫瓶；不過它還有一款性價比超高的產品，就是這款「MOUNTAIN VACUUM COFFEE SYSTEM BOTTLE （17 OZ）」。

這款咖啡壺能一物多用，集擺放咖啡粉、水煲、過濾、水壺、水杯功能於一身，只需帶一個壺，就能煮出靚咖啡，適合愛享受歎咖啡的露營友！

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除了咖啡壺，當然要帶埋戶外用gas爐煮咖啡，因水煲底夠細可剛好放在gas爐上。

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不過這款 Stanley 咖啡壺在官方網站只限美國本地運貨，香港營友想買就要上amazon、ebay等網站訂購，官網售價為特價35美金（約274港元）

網址：https://www.stanley-pmi.com/shop/mountain-vacuum-coffee-system-bottle-17-oz

02. 泵氣、抽氣、吹乾頭髮一次過搞掂 微型電氣泵

露營時會帶充氣用品，例如充氣枕頭、地墊等等，如果用徒「口」吹真係唔知吹到幾時！我會帶埋一部手掌咁大的「FLEXTAILGEAR 微型電氣泵」，size 夠細又夠輕，可以用佢嚟充氣兼抽氣，十分方便。而且可用普通「尿袋」 USB叉電，夠方便。此外，如果你是連露營都「每天堅持要洗頭」一族，這個電氣泵還有多一樣功能：吹頭！

當然啦，建議短髮人士使用，長髮及肩的話應該唔會吹得乾！價錢 118港元，在www.funshophk.com有售。

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FLEXTAILGEAR 微型電氣泵只有手掌咁大，配備不同充氣咀，不同用品都啱用。（圖片來源：陳詩雅攝）

03. 不銹鋼刀叉、食物碗

這款可摺疊的不生銹鋼食具，攜帶方便又易於收藏，而且十分輕身兼可循環再用，不需帶膠叉紙碟咁唔環保。我都只係在淘寶入貨，刀叉每隻只需人民幣2-3元，食物碗每隻亦只需人民幣6-7元，只需洗淨吹乾，用過10多次都沒有生銹。我曾在本地露營用品店見過同款的食具，不過改為鋁質製造，價錢就昂貴得多、平均每隻索價50港元，如喜歡高質食具可向本地小店購買，如沒太多要求則可選擇淘寶了。

淘寶搜尋字眼：不銹鋼刀叉折疊、野餐餐具刀叉

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可摺疊的不生銹鋼食具，帶去露營夠晒環保！（圖片來源：陳詩雅攝）

04. 安全存蛋器

煎蛋、烚蛋、整pancake，就算你是雞蛋控，去露營都可以食得有要求！只要用這個安全存蛋器，就可以安全地帶雞蛋去露營，到時整雞蛋全餐都唔怕打爛雞蛋！在淘寶有售，約人民幣7-10元。

搜尋字眼：户外雞蛋盒子

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05. 方便防滑晾掛繩

露營時如果想將露營燈掛在高處方便照明，可用這條防滑晾掛繩，利用掛勾將露營燈掛上繩，十分方便；另外，食具、爐具洗淨後也可掛上繩晾乾，以此做背景拍出充滿露營氣氛的照片呢！同樣是在淘寶有售，售價約人民幣22-30元。

淘寶搜尋字眼：露營裝備防風晾衣繩／野外用品曬被繩掛繩

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