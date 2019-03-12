【高雄宏南】台中打卡唔怕悶 廢墟都可成為打卡點！

前提：雖然說高雄宏南新村是廢墟（網絡也這樣說），但並沒有想像中的人去樓空，還是會看到有管理人員和一點住客的樣子。

宏南新村建築群（作者提供）

網上找了一下資料，才知宏南新村在日治時期是日本海軍燃料廠的眷舍，民國時期成為中油員工宿舍，所以這裏才被人說成是獨特的舊日式社區。

宏南新村建築群（作者提供）

進去都是這種房子，佔地很大，我是走路來的，開車來會比較方便。這天陽光很好，令廢墟的感覺不太強烈。

宏南新村馬路旁（作者提供）

這裏就算是假日也沒什麼人，我去的時間很早，路上只看到幾個人和我一樣在打卡拍照而已。

宏南新村鞦韆（作者提供）

這個古老鞦韆的位置我覺得有點恐怖，幸好旁邊有一大群工作人員在掃地，才比較有勇氣站上去拍照。走到這邊比較像日本的團地喔！

宏南新村建築群（作者提供）

藍色一排房子是宏南新村有名打卡熱標，也像香港的屋村，本人覺得外面的小房子比較好拍照。難得來到便隨便打一打卡，但其實沒有很特別。

宏南新村建築群（作者提供）

這邊也沒什麼別的東西可以吃，不會花到很多時間。捷運世運站2號出口走5分鐘就到，花1至2小時去拍拍照吧！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「去廢墟拍照吧！高雄宏南新村」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

撰文者：KAHEI

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