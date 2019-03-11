【香港好去處】37米巨型KAWS　3月躺卧維多利亞港任打卡

《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽，第3站來到香港喇！經歷了首爾、台北站之後，KAWS 3月來到維多利亞港與香港Fans見面，今次更變大了，成為37米長、歷來最大型的KAWS橫躺在維港，屆時仲有香港KAWS獨家精品發售，唔只遠望，還可以帶回家喇！

《KAWS：HOLIDAY》第一站選址首爾的石村湖，28米高的「COMPANION」躺臥在湖水上。（圖片來源：All Rights Reserved）

歷來最大37米長 《KAWS:HOLIDAY》來維港展覽

2018年7月藝術家 KAWS開始與 「AllRightsReserved」 合作推出新雕塑「KAWS:HOLIDAY」，並舉辦世界巡迴展覽，第一站的KAWS，身長只有 28 米並選址首爾石村湖展覽。到今年1 月，去到第2站台北，變成身長 36米的坐姿KAWS，坐在台北中正紀念堂門前展示，立即變成打卡朝聖熱點。

而到了今年3月的「香港藝術月」，「KAWS:HOLIDAY」選擇了來香港作為第三站，今次更「長大」了變身成最大的塑雕，37米身長、有成10層樓咁高的灰色KAWS，躺卧於香港地標維多利亞港上。

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首爾第一站的巨型 COMPANION KAWS充氣雕塑身長 28 米，躺卧於首爾石村湖。（圖片來源：All Rights Reserved）

KAWS漂浮在首爾石湖村上。（圖片來源：All Rights Reserved）

36米長巨型KAWS坐在台北中正紀念堂前。（圖片來源：All Rights Reserved）

加埋夜晚的燈效，感覺更有型。（圖片來源：All Rights Reserved）

各位Fans除了可以到維港欣賞巨型《KAWS:HOLIDAY》之外，更可購買香港限定的 KAWS主題商品，包括浮床、cushion、T 恤、tote bag等等。大家可以在3月22日至31日期間趕到中西區海濱長廊探望巨型KAWS；而同樣在3月22日起可在「Ding Dong 宅配店」網上購買有關商品。

▼按圖看更多香港限定KAWS精品▼

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