【737Max8】民航處、歐盟發禁飛令　多國停飛肇事客機

埃塞俄比亞航空公司周日發生波音737 Max 8客機墜毀意外，事件引起全球關注，中國、新加坡及澳洲亦宣佈暫停同款客機飛行，香港民航處最新公佈將於今日6時暫時禁止所有波音B737 MAX型號飛機進出或飛越香港。此外，歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency, EASA）於昨天（12日）宣布禁止波音737 MAX機型進出其領空。

多國隨即宣佈停飛肇事客機

埃塞俄比亞航空於周日在首都阿迪斯阿貝巴，飛往肯雅首都內羅比途中墜毁，機上157人罹難，意外發生後同時揭發客機於過去5個月內已發生2宗嚴重空難，而全球近60間航空公司有訂購與同款的Max 8客機，事件引起全球關注，多國隨即宣佈暫時停飛波音737 Max 8客機。

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全球近60間航空公司有訂購與同款的Max 8客機。（圖片來源：Gettyimages）

民航處、歐盟發出禁飛令

中國、印尼、新加坡及馬來西亞早前宣佈暫時停飛737 MAX 8飛機後，香港民航處終於採取相關措施，宣佈由今日（13日）下午6時起暫時禁止所有波音B737 MAX型號飛機進出或飛越香港，直到另行通知。此外，歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency, EASA）於昨天（12日）宣布禁止波音737 MAX機型進出其領空，並對全球民航局及航空公司發緊急適航指令。雖然737 Max系列仍被航空監管機構視為適航機種，但英國、法國、澳洲、新加坡及新西蘭亦決定禁止波音737 MAX系列所有型號客機使用空域。局方同時要求非歐盟國家營運的同款航班暫停進出歐盟國家空域。

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事件引來高度關注，多國禁止波音737 MAX系列所有型號客機使用空域。（圖片來源：互聯網）

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即將外出的本港旅客亦不用過份擔心，香港人熟識的航空公司如國泰航空、港龍航空、香港航空及香港快運並沒有訂購同款客機。民航處表示目前只有印度的香料航空（SpiceJet）和俄羅斯的Globus Airlines仍使用B737 MAX型號飛機，並在香港國際機場營運往返香港和目的地的航班。民航處亦就有關臨時禁制的安排聯絡該兩間航空公司。

現階段會繼續運行波音737 MAX 8客機的熱門旅遊國家分別是美國、俄羅斯及加拿大，至於即將出發遠行的旅人，如擔心自己有機會乘搭同款客機，可到seatguru.com查看相關資訊。

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