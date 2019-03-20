【曼谷自由行】海鮮自助餐吃過飽　曼谷特色Buffet 4 選

去曼谷不大吃特吃一餐，實在對不起自己！其中曼谷任食海鮮Buffet更是吃貨首選，以下4間介紹的曼谷特色海鮮自助餐，有新鮮生蠔、帝皇蟹、藍青口、大蜆等等必食海鮮，襯埋有花圈懸吊佈置的浪漫靚環境，食海鮮兼打卡，CP值超高！

見到大大隻阿拉斯加皇帝蟹，已經胃口大開！（圖片來源：Pullman Bangkok Grande Sukhumvit）

01 必食阿拉斯加帝皇蟹 Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

想在曼谷酒店搵任食海鮮自助餐，這間 Pullman Bangkok Grande Sukhumvit裡的自助餐餐廳最啱！海鮮吧枱放滿大大隻阿拉斯加帝皇蟹，拆開啖啖鮮肉蟹腳，是必食海鮮item！

除了帝皇蟹，如果你是「蟹王或蟹后」的話，這裡有多款蟹菜式，如炭燒螃蟹、脆炸軟殼蟹、印度辣咖哩蟹 （malabar crab masala）等等；軟殼蟹選用厚肉肉蟹，仲有清蒸泰式香葉蟹，清淡又鮮甜。

想飽吃這裡的海鮮自助餐，記得早啲上官方網站預約，可由原價每位1,647泰銖（約408港元） 減至899泰銖（約222港元）（只限星期日至四晚餐時段），優惠期至4月30日，把握時機喇！

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除了蟹宴之外，生蠔也相當吸引！（圖片來源：Pullman Bangkok Grande Sukhumvit）

唔少得藍青口、大蝦、鮮魷魚！（圖片來源：Pullman Bangkok Grande Sukhumvit）

+ 5 + 4 + 3

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit 地址：30 Sukhumvit 21 (Asoke) Klongtoey, Wattana,Bangkok 電話： +66 (0)2 204 4000 營業時間：午餐 12pm、12:30pm、1pm、1:30pm 四個時段、晚餐 6pm、6:30pm、7pm、7:30pm、8pm、8:30pm 六個時段） 收費優惠：晚餐 成人1,647泰銖（約408港元），半價後 899泰銖/位（約222港元）；6-12歲小童 半價後 600泰銖/ 位（約149港元） 訂座網址：https://atelierbangkok.com/crab-buffet-promotion/

任點生蠔、琵琶蝦的BURN WHALE，是網路上相當多人介紹的高CP值海鮮店！（圖片來源：BURN WHALE）

02 $200任食生蠔、海蝦、琵琶蝦 Burn Whale

這家海鮮自助餐廳在網上十分有名，只需799泰銖（約200港元）就可以任食生蠔、琵琶蝦、青口、大蜆、扇貝等等，呢個「Premium Seafood Buffet 」認真抵食！食客需每一輪點餐，在選單紙上填上點選海鮮的數量，食得晒先好點叫呀！

就海鮮款式而言，餐廳有巨型淡水蝦、梭子蟹、泥蟹、琵琶蝦、大蜆、扁蝦、扇貝、魷魚、墨魚、章魚等等，還有開胃菜及 BBQ蔬菜選擇，款式甚多。因任食限時90分鐘，食物款式又超過50種，記得食前做定功課，揀好目標想吃的海鮮，最緊要量力而為切勿浪費呀！

位置方面，餐廳距離BTS Siam 站只需步行2至3分鐘，就在Siam Square小巷內，佔盡地利，而且木系裝潢環境不錯，舒適好坐。

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餐廳裝修明亮，乾淨舒服。（圖片來源：BURN WHALE）

青口、海蟹、海螺、大蜆任食，超級豐富！（圖片來源：BURN WHALE）

Burn Whale Seafood Bar & Grill 地址：238 Siam Square Soi 2, Bangkok 電話：+66 (0)80 966 6006 營業時間：星期一至五 12pm-10pm、星期六及日 11:30am-10pm 收費：799泰銖/位（約199港元）（另收加一服務費） 用餐時限：90分鐘

萬豪酒店集團的自助餐向來有保證，在曼谷的Goji Kitchen & Bar也不例外，海鮮款式甚多！（圖片來源：Goji Kitchen & Bar）

03 號稱曼谷第一自助餐 Goji Kitchen & Bar

曼谷萬豪酒店（Bangkok Marriott Marquis Queen's Park ）除了是5星級酒店外，其餐廳「Goji Kitchen & Bar」自助餐也在曼谷相當有名，只要你看到現場有超過10個food stations，放滿海鮮、冷盤、熱盤、甜品款式，開業至今都大受歡迎。

海鮮吧枱有大量海鮮如生蠔、皇帝蟹、青口等冷盤，當中有4種生蠔款式選擇；其他美食仲有巴馬火腿、燒烤肉類如乳豬、烤羊架、烤雞等等，加上賣相精緻吸引的甜品，真心要預留肚皮慢慢吃。

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Open Kitchen完全睇到食物款式、烹調過程，環境乾淨衛生。 （圖片來源：Goji Kitchen & Bar）

有4款新鮮生蠔選擇！（圖片來源：Goji Kitchen & Bar）

+ 5 + 4 + 3

Goji Kitchen & Bar @ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 地址：199 Sukhumvit Soi 22, Klong Ton, Klong Toey, Bangkok 電話：+66 (0)2 059 5999 營業時間：自助午餐 12pm-2:30pm、自助晚餐 6pm-10pm、周六及日Brunch buffet 11:45-2:30pm 收費：星期一至五：成人 1,730泰銖/位（約428港元）、小童 920泰銖/位（約228港元）；星期六及日：成人 2,450泰銖/位（約608港元）、小童 1,240泰銖/位（約308港元）

看到這處掛滿花藝裝飾的裝修環境，女生一定超愛在這裡吃海鮮及打卡。（圖片來源：Laemgate Seafood Restaurant）

04 浪漫花園吃海鮮 Laemgate Seafood Restaurant

Laemgate Seafood是曼谷知名度極高的餐廳，外觀像是一間高級法式餐廳，走到室內，天花懸掛着各式花朵，氣氛浪漫，每年都吸引很多新人在此舉行婚禮。

至於海鮮則推介咖哩炒蟹、鹽烤生蝦、蟹蛋醬蔬菜盤、冬蔭公、花椰菜炒蝦、青木瓜沙律、烤豬頸肉、鹹蛋炒魷魚等等，以單點形式order，任點任食、即叫即煮。由於餐廳太受歡迎，注意一定要預約呀！

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從這個角度看，滿是花海的浪漫氣氛，吸引不少年輕男女來進餐。（圖片來源：Laemgate Seafood Restaurant）

單點（A-la-carte）形式點菜，海鮮款式也十分多。（圖片來源：Laemgate Seafood Restaurant）

+ 3 + 2

Laemgate Seafood Restaurant 地址：24/1 Ari Samphan 4 Alley, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Bangkok 電話：+66 (0)84 959 5959 入座時段：11:30am – 1pm、1:30pm – 3pm、5:30pm – 7pm、7:30pm – 9pm 收費：777泰銖/ 位（約193港元）（另收加一服務費） 用餐時限：90分鐘

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