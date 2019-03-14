【消委會】格價網「最低價」不符實！旅遊達人小斯分享買機票心得

消委會審視6個同類機票格價網站，發現各網站標榜的「最低價」與實際不符，不同網站搜尋到的最便宜機票的價格差距近1倍，各位消費者出發買機票前真的要審慎格價！咁點先買到最抵機票？睇埋里數達人小斯分享實用買機票攻略啦！

消委會於今年首兩個月審視6個機票格價網站，發現各網站標榜的「最低價」與實際不符。（圖片來源：Getty Images）

格價網訂機票 隨時中伏！

香港人喜愛出國旅遊，大家都想以最抵的價錢去旅行目的地，很多為機票酒店格價的網站亦應運而生。但消委員發現，這類機票格價網都不會直接售賣機票，而是在用戶選完「心水機票」後再轉至第三方購票網站。部分格價網顯示的票價跟相關第三方購票網站的真實票價不符，當中以「Google Flights」的情況最嚴重，出現問題的次數比例高達41.5%，差價由1%至29.8%不等。

這類機票格價網會轉送用戶至第三方購票網站訂票。（圖片來源：KAYAK截圖）

旅遊達人小斯 3大購票攻略

記者電話訪問了旅遊達人小斯有關使用機票格價網購票的問題，小斯表示他平時有用「skyscanner」及「Google Flights」來買機票，2個網站各有好處：「skyscanner」顯示的機票通常比較平、「Google Flights」的介面就方便好用。不過，小斯提醒大家購票時不要只用格價網來格價，因為有時航空公司出推廣宣傳時，從官網購票可能會更優惠。

小斯憑着儲各大飛行里數，遊歷世界各地。（圖片來源：Fly For Miles@FB）

01 | 廉航機票最好在官網購買

近年「窮遊」風氣興起，很多人都會選擇乘搭廉價航空而非傳統航空。小斯建議購買廉航機票時，最好在其官網購買，因為很多廉航公司都會不時推出限時的機票優惠，大家在限時內「搶機票」時，格價網的票價未必能及時更新，所以在官網或官方App就最易「搶」到平機票。

另外，以香港快運（HKExpress）為例，在官網購票時加購行李20kg需付229港元，但後補購買行李的話，相同重量卻要275港元，即要花多46港元！通常在格價網訂購廉航機票時，都沒有加購行李的選項，所以選乘廉航又需要額外買行李的朋友，最好在官網訂票啦！

小斯建議廉航機票最好到官網購買。（圖片來源：HKExpress截圖）

02 | 留意旅遊網優惠碼

雖然在廉航公司官網購票時，機票價格通常會比較便宜，但亦不排除格價網會出現更便宜的機票。除了航空公司會出現限時優惠之外，不少旅遊網、格價網都會推出限時的優惠碼，使用優惠碼購票時可以減100港元至300港元不等，這時也是入手平機票的好時機。

留意旅遊網推出的優惠碼，用來購票就能省更多錢。（圖片來源：Getty Images）

03 | 避免在海外網站購票

消委會報告指，用戶在機票格價網選定機票後，有機會被轉到海外的第三方購票網站，而在這個情況下很多時實際價格都會與格價網顯示的不同。小斯指會出現這個情況可能是匯率的原因，導致票價不符。

小斯還建議大家避免在海外的第三方網站購票，因為以這個途徑購票後通常都比較難處理票務問題，萬一遇上天災人禍需要退票，都未必聯絡到第三方網站；而作為「中介」的機票格價網亦有可能不負責處理，最後導致金錢損失。所以大家最好在本地網站訂票，就算機票出現問題都有熱線供予查詢和跟進。

在格價網選購長途機票時，被轉到海外的第三方購票網站的機會比較大。（圖片來源：Getty Images）

「最低價」機票 價錢差近1倍！

消委員今年1月及2月，檢視6個機票格價網，包括skyscanner、KAYAK、Cheapflights、momondo、DuckDuckLook及Google Flights，發現很多機票格價網並非真的最便宜，部分網站顯示的票價更與實際購票時有出入。

以今年7月香港飛往韓國濟洲的來回機票為例，6個格價網的搜尋結果中，skyscanner顯示的票價最低為2,081港元，但Google Flights顯示的卻是4,102港元，係6個網站中最貴，與skyscanner顯示的票價差近1倍！

Google Flights顯示由香港飛往濟洲的機票是6間格價網中最貴。（圖片來源：Google Flights截圖）

「最低價」機票實際已售罄

除了價格與實際不符外，網站標榜的最平機票有5.8%至17.3%在用戶轉送到第三方購票網站時已售罄或根本不存在，當中以「KAYAK」的情況最嚴重，在實驗過程中，出現問題票價的比例為最高的17.3%。

消委會提醒，6個網站均沒有提供可攜行李限額、更改及取消機票的條款、機票艙位代碼等資訊，消費者應多加留意，購票前再三思量，按自己需要來選擇。

▼按圖查看6間格價網表現及評分