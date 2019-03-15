【香港瑰麗酒店】即將開幕！專訪季裕堂　解構奢華設計背後寄意

設計大師Tony Chi將「莊園」作為主題，為瑰麗回歸大本營的旅程添上了想像的翅膀。香港瑰麗酒店終於來了。

我感激我擁有創造的能力，並給予生活回饋，無論是多麼小的回饋。 Tony Chi

對季裕堂Tony Chi而言，香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong是繼倫敦瑰麗之後又一心血之作。從酒店的細節設計之中，匠心可見。MISS有機會與Tony Chi有了一次遠洋對話，從大師的視角去探索設計的力量，感觸很深，希望與各位酒店控一同分享。Tony Chi 並不把香港瑰麗看作一家簡單的酒店，它是一個「莊園」，是幾代人共同居住的「家」。這恰巧與瑰麗飄洋過海回到香港大本營的「歸家之路」相符。「歸屬感」成了香港瑰麗酒店的主旋律。

「歸屬感」成了香港瑰麗酒店的主旋律。（外灘提供）

Tony Chi為酒店獨家鑄造定制了門把手，上面印有特殊的像章，圖案同樣也被運用在三、四樓的地板之上。酒店燈光設計師David Singer與Tony Chi合作27年之久，在創作過程中，他始終相信燈光是來自「建築美學的愛撫」。在香港瑰麗150多種不同的燈光照明設計中，回到溫暖的維多利亞時代是靈感的來源。為了營造私密的居家奢華體驗，閱讀燈貫穿在整體空間之中。Singer還特別為酒店定制了手工玻璃燈具，包括四種不同比例的照明系統，可以根據情緒和環境調節燈光。大廳中，獨家設計的菱形造型枝型吊燈可自動感應並調節亮度及色彩變化，設計靈感源自於傳統的八角橡木和鏡面天花板。

▼▼香港瑰麗酒店的主旋律為「歸屬感」，按下圖看看Tony Chi就此主題而為酒店設計的門把手和燈光：

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皮質運用也是室內設計中的一大亮點。比如使用古銅色紋理壓制的皮革來裝飾宴會廳的牆面和雞尾酒吧Darksider Bar。Tony Chi將經典的愛馬仕Hermès帆布作為牆面，應用在宴會廳和展館之中。由此可見香港頂級富豪們對愛馬仕的喜愛，竟是如此執著！意大利高級品牌Loro Piana的面料也被作為靈感，使用在走廊以及客房的牆壁之上。這些細節為酒店渲染出了深沉低調的濾鏡。

Tony Chi認為，生活中的終極奢侈品是不可觸摸的，真正充滿魅力的應該是「隱性設計」。空間設計最終只是為用戶提供一個環境，​​以此觸發他們在某個點下的情感爆發，最終得以與朋友、與家人或是與自己留下值得回憶的時刻。

而早先就已曝光的淋浴間中的洗手盆設計，是Tony Chi的標誌性創作，設計靈感源於法國銅製炊具。紅銅經過精心打磨和錘煉，根據古老的法國傳統手工藝法，通過特別的模具製造成「八角水槽」，工藝精良。留意一下進入浴室空間的門把手，是合金製成的鹿俑。在英國貴族莊園中，常常運用此元素以顯示主人家的地位。

香港家族酒店的共性是「重視風水」，在客房八角形圖案的漆面牆板中可以尋找到其中蘊藏的秘密。Tony Chi與意大利製造商Capoferri合作完成了拋光的青銅牆，靈感來源於歐洲古董書籍中的葉子。同時，鑄造的青銅也被使用在大門的把手之上，成為瑰麗的主視覺效果，以此來迎接各位酒店控。同時，鑄造的青銅也被使用在大門的把手之上，成為瑰麗的主視覺效果，以此來迎接各位酒店控。而和倫敦瑰麗酒店如出一轍的是，通往酒店的道路上舖有經過雕刻的鵝卵石，恍如古老歐洲莊園的車道。

▼▼Tony Chi​指出「隱性設計」才是真正充滿魅力的，按下圖看看他的標誌性創作：

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布魯克林藝術家Lisa Stimpson設計的玻璃桌描繪了動態馬球的場景，以此向鄭志雯祖父、新世界發展創始人鄭裕彤先生致敬，這是鄭老先生最愛的體育運動。這種考究的玻璃鍍金工藝，在法國凡爾賽宮中可以找到。藝術在整體設計中佔據了重要的比例，源於瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯的個人興趣愛好。在家中佈置藝術藏品，也是彰顯女主人好品味的直接方式。客房中，由香港著名藝術家Wilson Shieh創作的印花圖案，以都市男女人物性格展開，講述了有趣的故事，和「亞洲之城」的大主題相呼應。下面這張細節圖是Gracie Studio New York手繪的中國風主題自然景觀繪畫，你能從酒店整體空間中找到不同的顏色和細節。

▼▼藝術在瑰麗酒店的整體設計中佔據了重要的比例，按下圖欣賞當中的藝術元素：

在可持續發展上，香港瑰麗酒店做出了「復興西九龍」回饋社區的創舉。由新世界發展打造的美術館將在今年4月正式開幕，屆時MISS也會和大家分享相關信息。在3月17日開幕之際，香港瑰麗還將發布一支45秒的預告宣傳片。影片取景於香港各個地標，講述了四段不同的香港歲月，靈感創意源自「傳承」、「賦予」、「夢想」和「守護」。首章中，子承父業歷練成為建築界一代宗師；第二章展現了傳統烹飪大師將精髓傳授給年輕廚師。第三章捕捉一對父女在女兒的婚禮上依照傳統翩翩共舞，融合了眷戀與祝福的親情紐帶。第四章也是結尾篇，聚焦一位傳奇電影導演與一位演員之間的靈感碰撞，詮釋藝術與美的默契。其中，代代相承部分就是鄭志雯對祖父鄭裕彤先生的致敬。香港瑰麗的舊址就是鄭博士創立的。

▼▼按下圖看看香港瑰麗酒店以「香港歲月」為題的預告宣傳片：

就好像Tony Chi本人所說一樣，香港瑰麗將會是一個偉大的海港莊園，所有的細節是為了讓眼前的風華得到傳承。停靠在這片世界的港灣之中，打造這處具有後殖民風格的豪宅，是為了致敬過去，也是為了尋找未來。尋找歸屬感是香港人百年來的傳統。如同所有奔向遠方的流浪，而後期待的都是回家。對於奢華酒店的最後定義，也終將是「歸家」。

香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong 酒店地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號 參考價格：約5000元人民幣／晚起

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