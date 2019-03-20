【澳門美食】記者試食！澳門人氣Cafe推薦　招牌日式厚Pancake

澳門一向多美食，特別是宵夜和掃街，甚麼口味都有，選擇多多。如果以上兩款都不合心意的話，不妨和朋友找間café坐下來邊吃邊聊。這次記者帶大家來到這家澳門人氣小店，一嚐他們的特色甜品。

改名為「樂點」是因為店主希望客人來到能有開心快樂的感覺。

沖繩塔可飯 MOP $62︰店內招牌菜之一，結合沖繩和墨西哥做法，材料包括生菜、牛油果、牛肉、豬肉、太陽蛋、粟米片、芝士、番茄等，味道酸甜開胃，口感豐富，可愛造型十分吸睛！

主打日式風格 招牌厚Pancake

Café雖主打和風，但每道菜式都融合了其他國家的做法和元素， 大玩Fusion創意。所有菜式和飲品皆獨家研發，當中以招牌菜—厚Pancake最具人氣。他們參考了日式做法，熱香餅厚身鬆軟，口感較接近海綿蛋糕，款式變化多，客人可按個人口味選擇。

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看準時機 放手一博

店主Ming一直夢想開Café，自澳洲完成酒店管理學位回流後雖投入酒店行業，惟仍心繫創業夢。看準澳門早年Café不多，決定放手一試與姐姐一起創業，由零開始。不斷努力加上以往累積的經驗，從入貨、營運、設計菜單等全部一手一腳策劃。

Ming與姐姐輪流睇舖，店內大小事務全部親力親為。

Cafe位於澳門鏡湖醫院附近。

樂點咖啡 地址︰澳門新橋（三盞燈/白鴿巢）鏡湖馬路72號臻華大廈地下 電話︰+853 63612723 營業時間︰12pm-9pm（星期一休息）

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