【倫敦櫻花】四至五月櫻花季　三個倫敦賞櫻公園

很多香港人都會去日本看櫻花，但其實倫敦也有好多櫻花，只是英國人沒有太在意它們。

我問過英國朋友，他們說：「櫻花到處都是啊，我家門前便有了，為什麼要專程去公園找啊？」他們就是這麼隨意、這麼不解櫻花獨特的淒美感。

另外，個人覺得倫敦的櫻花品種看起來也不一樣，日本的比較粉色，花瓣也比較小，吹落時有無限的淒美感，而倫敦的卻是比較霸氣，顏色更艷麗。倫敦沒有櫻花預報，加上天氣不常晴朗，要看花還是要看運氣，在四月中開始回暖的時間大家多逛逛下面介紹的公園，便會有所收獲！

1、St. James Park

到訪日：2018年4月20日

St. James Park的白櫻。（作者提供）

這個公園的櫻花比較早開，我到達時已經只剩白櫻了，但這邊勝在免費又近市區，夏令時間即使下班後去，還有很多時間慢慢逛，也適合野餐。

剛好黃昏的顏色灑下來, 在草地上野餐休息好悠閒。

2、Kew Garden

到訪日：2018年4月22日

Kew Garden的面積十分大。（作者提供）

Kew Garden非常大，有花、有湖、有溫室，即使不看櫻花也還有很多其他觀光位。一天是走不完的，而且草地又多又打理得好，是一個很值得去的地方。

但是要入場費17鎊（網上買16鎊），所以最好選天氣好的日子才進場，才好享受無限的草地。

3、Greenwich Park

到訪日：2018年4月25日

Greenwich Park。（作者提供）

我私心最喜歡這個公園，因為它有一個很誇張的櫻花隧道，整排花的氣勢非常攝人。

Greenwich除了看花，還可以去Observatory看子午線及天文博物館，肚子餓了便走一轉Greenwich Market，很豐富的一天便過去了。