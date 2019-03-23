【日本櫻花2019】大阪5大賞櫻熱點　隨手拍出唯美櫻花照

根據日本氣象株式會社最近公佈的第8回櫻花預想日期，東京和福岡等已相繼開花；至於大阪，預計3月27日開花，4月3日將是盛開期，以下介紹6個大阪賞櫻地點，有7日限定步道、水上賞櫻等，各有特色，快計劃今年的賞櫻之旅！

1.大阪造幣局——7日限定櫻花步道

大阪造幣局是一個免費景點，平常是個博物館，雖然它的櫻花樹數量不多，大約只得300多棵，最大賣點是全年只開放7天的櫻花步道！根據今年的開花期預測，大阪將於4月9至15日開花，遊客可沿著560呎的步道欣賞兩旁的櫻花樹，邊逛邊品嘗路邊攤檔的日式小吃；建議不妨待到晚上，觀賞浪漫的夜櫻，感受另一番景象。該處的櫻花有百幾個品種，而且數量更是持續增加，每年皆會選出一種代表的櫻花，如今年的就是「紅手毬」！

晚上影相本來就很難拍得好，幸得路燈襯托，輕易就拍出漂亮的夜櫻。（相片來源：__o_msc_masa@IG）

地址：大阪市北區天滿1-1-79 開放時間：平日 10am- 9pm；假日 9am -9pm 收費：免費 交通：地下鐵谷町線或京阪本線前往「天滿橋」站，1號出口步行約10分鐘

2. 萬博記念公園——超大範圍賞5,500棵櫻花

萬博記念公園的櫻花樹數量非常多，約有5,500棵，當中包括染井吉野櫻、寒緋櫻、十月櫻及枝垂櫻等共9個品種，加上超大的園區範圍，走一圈確要花些時間。這公園有一個著名地標「太陽之塔」，是日本建築家岡本太郎設計，櫻花圍繞著太陽之塔的景象也是一大打卡畫面。除了公園外，鄰近有個超大型商場LaLaport EXPOCITY，讓遊客在觀賞櫻花和夜櫻之外，也可到附近購物和醫肚，最啱安排作一日遊行程。

來到這裡，十個有8個遊客都會拍下這幅太陽之塔與櫻花的照片，但記緊要攞啱角度。（相片來源：karisalilac@IG）

+ 3 + 2

地址：大阪府吹田市萬博記念公園 開放時間：9:30am -9pm，夜櫻點燈時間：6pm-9pm 收費：成人門票 250日圓、中、小學生‎ 70日圓 交通：搭乘大阪單軌列車於「萬博記念公園」站下車，徒步10分鐘

3. 奈良公園——與可愛小鹿一同賞櫻

去奈良公園餵小鹿幾乎是遊客到關西的指定行程，但其實該處更是一個賞櫻名所！園內有東大寺、春日大社和興福寺等寺廟與神社，打卡景點眾多，四圍都栽種了八重櫻、山櫻和枝垂櫻等1,700多棵櫻花，遊客可以坐在櫻花樹下與小鹿合照、餵鹿等，如同走人童話國度一樣。

究竟要有多好的運氣，才能捕捉小鹿在櫻花樹下望向鏡頭的畫面呢？（相片來源：hiroko_tabuchi@IG）

地址：奈良縣奈良市雜司町．春日田町 開放時間：24小時（注意入黑後環境非常黑暗，亦未有夜櫻） 收費：免費 交通：搭乘近鐵前往「奈良站」再徒步5分鐘

4. 大川——坐遊覽船河上觀賞櫻花

大川是流經大阪市中心的一條河，河畔的櫻花樹步道種有4,800棵櫻花樹。最特別之處是遊客可以坐在船上，從另一個角度觀賞櫻花，仲可以避開人頭湧湧的人潮。而持有大阪周遊卡的旅客，更能從八軒家濱船碼頭，免費乘搭櫻花季限定的「大川櫻花遊覽船」，沿岸仲可睇埋大阪造幣局附近的櫻花。即使不搭遊覽船也可選擇乘搭水上巴士，船程約60分鐘，沿途會經過許多旅遊點，更特地設有夜櫻行程，不過收費就比較貴。

大川賞櫻的最大好處，就是可以安坐船內，唔使同其他人迫。（相片來源：「大川櫻花遊覽船」官方網頁）

地址：大阪府大阪市中央區天滿橋京町1-1 開放時間：24小時（櫻花遊覽船 營業時間 10am-7pm） 收費：櫻花遊覽船 1,200日圓，大阪周遊卡持有者免費 交通：地下鐵谷町線前往「天滿橋」站，2號出口步行至八軒家濱船碼頭

5. 大阪城——身處古蹟觀賞夜櫻

大阪城位列日本三大名城，是觀光客必到的古蹟，同時亦是熱門賞櫻勝地。園內有逾3,000棵櫻花樹，當中最推薦的地點就是西之丸庭園，從該處眺望櫻花映襯大阪城的影像，復古氣息儼如回到過去一樣。記得要在西之丸庭園留到天黑，因為點燈後觀賞夜櫻，絕對會是截然不同的畫面。

這個古城與櫻花互相交織的畫面實在太美，讓人看得入神，也是去大阪城必定會拍的攝影角度。（相片來源：lovelynoel283@IG）

地址：大阪市中央區大阪城1-1 開放時間：9am-5pm（櫻花季期間開放至 7pm） 收費：免費（西之丸庭園 入園費 200日圓） 交通：地鐵前往「谷町4丁目站」1-B 出口或「天滿橋站」3 號出口；另外JR前往「森ノ宮站」、「大阪城公園站」或京阪「天滿橋站」

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