【瑞士自由行】八日山系行程　五湖健行　走遍瑞士名山名湖　

瑞士山景一向聞名，如果想一次旅行就走遍瑞士名山，就要參考一下以下行程了。

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瑞士山區空氣清新人所皆知，所以瑞士行程當然也離不開山。山系不一定要走很多路，有時輕輕鬆鬆地走走下坡，舒服地欣賞這人間淨土，有時走多一點路，運動後在湖邊野餐，都是享受。

【Day1：于特利山Üetliberg】

交通：在蘇黎世火車站搭S10火車，總站下車。

下午回到市內走走，沿着利馬特河行逛，或是到車站附近購物也挺不錯的。

【Day2：Zurich→Luzern→MT RIGI（Mount Rigi​）】

瑞士有很多行山路線，有長有短，而Mount Rigi是當中很容易的路線，因為有登山纜車接駁，由Rigi Kuim走下山到Rigi Kaltbad，一直下坡路都是輕輕鬆鬆，而且同一天還可以搭船遊覽，路線很多元化。

在琉森（Luzern）搭船遊湖。（作者提供）

【Day3：Luzern→Grindelwald→Jungfrau少女峰】

山在哪裏我就去哪裏，所以我一定要去少女峰。少女峰地區的確名不虛傳，每一秒都覺得自己在仙境，加上悠閒的步調，大大的太陽，感覺吸收了很多很多的天然能量。

山在哪裏我就想去，所以我一定要去少女峰。（作者提供）

在少女峰地區我們住了兩天，兩天天氣都很不錯，但如果你們有多一點時間，非常建議多預留多一日，一旦山上起霧就可立即改變行程。高山上的天氣變化很大，有霧便看不清楚風景，而且登山纜車所費不菲，要好天氣才不會可惜啊！

Top Of Europe

我們從Luzern來到Grindelwald已經是午後時分，立即買了點輕便午餐便帶着開始登山，由Gindelwald坐小火車到Kleine Scheidegg，再轉為少女峰列車Jungfrau Railway。（買票的時候，職員會為你預約少女峰列車Jungfrau Railway的時間，如果時間準的話便不用排後補位，便不會耽誤後面的行程。遲到的話便要排隊等後補位置，上山下山都一樣。）

山上有幾個Check Point可以參觀，Alpine Sensation, Ice Palace, Jungfrau Panorama, Lindt Swiss Chocolate Heaven等等，又有Souvenir Shop可以購物，在山上玩半天都不怕悶啊。當然最重要的是在山峰的觀景台可以駐足欣賞遠方綿延的雪山。

【Day4：Grindelwald→First→Blausee】

在一星期的行程中，瑞士的山景從未讓我失望過，這次介紹的是由最美山谷小鎮Grindelwald出發去的First，加上一段美得誇張的小健行路段。

我們住在Grindelwald，上去First的車站不近火車站，卻滿近我們的住宿，走過來大概五分鐘。

買票時職員會問你想要玩多少項活動：有Glider、Flyer、Mountain Cart等等，玩哪一項可以上山才選，但必須知道買多少項，因為多買加上Cable Car的票是比較划算的，我們只買了一個活動加Cable Car的Package，當然多買更划得來。

成人來回車票是瑞士法郎30元，加上一個活動是46元，兩個65元，三個83元，四個99元，亦有Adventure Pass可以無限玩。雖然車票價格很貴，但是沿路的景色都超好，而且路程很長，搭完反而覺得很值得。

First觀景台

小建議是一定要盡早到達觀景台，因為真的很多人排隊拍照的，我們早上十點多到達，單是一個拍照位置便用了半個小時去等，很花時間。

在少女峰地區最不缺的是美景，這邊是雪山加綠油油的青草，那邊是寶石藍色的湖泊，站在First的觀景台上，想着的是：這是個天堂般的地方，卻確確實實在人間，好神奇啊！

First觀景台。（作者提供）

First Flyer

個人覺得Flyer不會很高速，所以不會很害怕，還嫌玩一次太少呢。也是要早點去玩，因為很多人會先去健行下午才來玩Flyer，所以下午會大排長龍，我們早上去玩是都沒有人在等的。我後來有點後悔沒有玩Mountain Cart，因為比較刺激又特別，下次去一定要玩到！

輕鬆小健行－First→Bachalpsee

這條路線最棒的是沿路景色都美得誇張，一邊走一邊欣賞，也不急着到目的地。而且路線不難走，基本上都是平路，老少咸宜，路上也有指示牌，不會迷路。

走了一個小時左右，便到達了Bachalpsee，沒有風時會看到施雷克峰（Schreckhorn）倒影在湖中，雖然今天有大風，但這珍珠藍的顏色都夠我們駐足欣賞了。

沒有風時會看到施雷克峰（Schreckhorn）倒影在湖中。（作者提供）

貪心的我在First後面加了Blausee藍湖的行程，後來發現真的太趕了，而且不算很順路，花了好多時間搭車等車，更重要的是，Blausee最好在大猛太陽下拍才美，我去到的時間已經過了最美的時刻了。

（Blausee可以刪減或安排在第二天去。）

交通：Grindelwald出發到Interlaken轉火車，在Spiez再轉火車到Frutigen，乘紅色巴士230在Blausee BE下車。

Blausee藍湖。（作者提供）

【Day5：Grindelwald→Zermatt】

這一天主要是移動日，到達Zermatt已經是下午了，在大街上走走買點食物，回到Hostel煮飯，黃昏時再出發看夜景吧！

瑞士山景少不了賞湖。（作者提供）

【Day6：Matterhorn Paradise】

想要從高處看Matterhorn，有三條主要路線：Matterhorn, Gornergrat, Rothorn。貪心的我有想過三條線都想看看，但是後來還是只去了Matterhorn和Rothorn，放棄了較多人去的Gornergrat。

原因是我很想去五湖健行，聞說Matterhorn倒影在湖上是雙倍的美，所以一早便選定了Rothorn。至於Matterhorn和Gornergrat呢，問過當地Visitor Centre的人，他們說Gornergrat和Rothorn有點相似，所以會去Rothorn便不要去Gornergrat，反而Matterhorn比較高看起來會有點不一樣。所以最後決定了一天去Matterhorn Glacier Paradise，另一天去Rothorn健行五湖。如果你跟我一樣，在Zermatt的時間有限，都可以參考我的行程喔。

Matterhorn Glacier Paradise是一個滑雪者的天堂，我們不會滑，就玩了幾次小孩最愛的「雪兜」，然後在雪地上走了一圈，和遠遠的Matterhorn拍照。

【Day7：五湖健行】

五湖健行是其中一個我最期待的行程，因為早聞說Matterhorn倒影的美名，而且我一直相信一步一腳印走過的風景是最特別的。

五湖健行路線：先從Zermatt搭Cable Car經Sunnegga到Rothorn，然後順時針由Stellisee開始→Grindjesee→Grunsee→Moosjisee→Leisee，走過五湖後便在Blauherd搭纜車下山。

完走五湖要花上大半天的時間，我們從早上十時開始玩到到下午三時左右，中間有休息有野餐有發呆的時間。如果時間不足或是擔心體力不足，可以選擇性地走其中幾個湖，比如說只走三個，在湖邊野餐拍拍照然後搭纜車下山也不錯。

+ 2

【Day8：Zermatt→Zurich→Rheinfall萊茵瀑布】

萊茵瀑布是歐洲最大流量的瀑布，可以坐船近距離看，也可以在旁邊的公園餐廳遠遠的看。

交通：搭火車到Neuhausen Rheinfall車站，步行到瀑布邊大約15分鐘，沿路有指示。