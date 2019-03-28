【日本櫻花2019】賞櫻首選岡山真庭醍醐櫻　日夜靚景最啱打卡！

狐狸從第一次去日本賞櫻，搭個JR也能對著窗外一閃而過的櫻花樹尖叫，到現在可能需要孤冷的廟宇搭配幾棵盛放的櫻花，或是滿山遍野的千本櫻~才會想拿起相機捕捉一下 卻沒想到一個臨時安插的賞櫻點，一棵在山坡上綻放的櫻花樹，成了我心目中的日本櫻花首選，那就是岡山真庭市的千年醍醐櫻。

文：yoshiko_zi

它完全應證了"樹大就是美"(不是這樣用吧XD)。不用數量取勝~直接一棵正面對決震撼你的眼！與其說它是櫻花，我更想說它是神木@@！

點擊圖片看清岡山真庭醍醐櫻靚景！

+ 3 + 2

從蜿蜒的小路越來越靠近它，停好車~慢慢從下方往它前進，轉個彎它就這樣出現在眼前讓你瞻仰著。雖然它名氣比不上日本三大櫻，但因為地勢與環境的加持~迎面而來的壓迫感更強烈

第一次覺得賞櫻是有神聖感的 ，一千年的醍醐櫻~非常推薦租車前往，也因為大眾交通不便，平常日的下午五點多抵達時，遊客零星~車子直接停在距離櫻花50M不到的第一駐車場(500日幣)，拍了一堆在其他賞櫻熱門點根本不可能拍到的櫻花個人獨照：

提醒一點~這個賞櫻點雖然外國遊客不多，但是是日本當地人很喜歡來的，假日整天跟早上時段往山中的小路常常塞車~最好可以像我這趟誤打誤撞地排在平日傍晚避開人潮



在樹畔等到色溫越來越藍~夜櫻也看到了才依依不捨的離開它

這棵醍醐櫻最大的缺點是，看完它之後看到的每一棵櫻花，都少了點感動了，腦海忍不住都拿這棵震懾住腦海醍醐櫻來比較~都嘟嚷著怎麼這麼小阿~怎麼都沒FU（Feel）了~~

行程建議

台灣飛過來是岡山機場離它最近(車程約1.5HR)

可以在櫻花季安排個四天三夜輕旅行特別去看它一眼

D1 台灣->岡山(虎航有飛)

D2 岡山自駕或搭巴士前往真庭醍醐櫻(建議自駕)

D3 尾道或岡山周遭其他賞櫻點(EX姬路)

D4 美觀三井OUTLET血拚下午返台



飛關西或廣島想前往此處也是OK

若有自駕經驗者~從關西機場開往真庭約3小時(242KM) ...

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：心中的日本第一櫻花樹-岡山真庭醍醐櫻(關西也推薦前往)】

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