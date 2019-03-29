【日本福島】豬苗代湖天鏡閣　40蚊港紙就可以變身做公主影靚相！

近年日本年輕女性也會影靚相上傳到Instagram，當中就流行「520日圓Cosplay貴婦體驗」，原來是在豬苗代湖的天鏡閣！

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豬苗代湖（いなわしろこ）是日本第四大淡水湖，1,000日圓紙幣上的細菌學家野口英世老家就在這裏。剛過去的2018年是野口英世逝世90周年，所以於豬苗代湖一帶都會看到野口英世的旗幟。

喜歡自然美景的人都會喜歡豬苗代湖，坐船看到湖天一色寧靜的環境，會讓在都市疲倦的心得到撫慰。

湖邊的天鏡閣是明治年間的洋式建築，當年由有栖川宮威仁親王下令興建並由大正天皇賜名作為行宮使用。夏天的時候花園的繡球花盛放，背景配以白色的歐洲式建築物，無論是拍照還是散步都很合適。

天鏡閣。（作者提供）

現在天鏡閣除了成為博物館展現當時日本皇室生活外，還好像長崎Glover Garden一樣，提供古典貴婦變身活動。不同的是，Glover Garden是英國豪商的宅第，天鏡閣可是天皇賜名的行宮啊！

天鏡閣樓高兩層，家具和地毯等依然保留着當時的模樣，家具還意外地比起想像中要樸實和清簡。

520日圓Cosplay貴婦體驗。（作者提供）

不得不提的是在日本年輕女性SNS間會找到的天鏡閣最受歡迎活動：「520日圓Cosplay貴婦體驗」。只要520日圓良心價，就可以在真正的行宮裏，和真正的古董家具拍照紀念，過過做日本公主的癮。職員會細心替你安排好造型，還會幫你用自己的手提電話或者相機拍照留念。

如果要買手信，天鏡閣最多人買的是「元祖味道大正年代咖哩」，包裝固然有天鏡閣的圖案，食材也是當地的原料。和洋折衷的代表食品不能不數日式咖哩呢。

天鏡閣 地址：福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山1048 電話：0242-65-2811 開放時間：5月至10月：早上八點半至五點／11月至4月：早上九點至四點半 網址：https://www.tif.ne.jp/tenkyokaku/ 交通：JR磐越西線猪苗代駅外乘坐巴士「磐梯東都バス」約15分鐘，於「長浜」下車歩行5分鐘

以上內容節錄自《日本一人旅》，星夜出版，Kiri著。

《日本一人旅》。（作者提供）

內容提供：讀萬卷書行萬里路

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「細菌學家野口英世老家豬苗代湖 天鏡閣520日圓Cosplay貴婦體驗」​】

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