【日本JR】坐比卡超火車觀光　買小精靈襟章振興災區經濟

離開岩手縣的盛岡，來到一之關轉車去311大地震受到嚴重影響的宮城縣氣仙沼市。為了振興當地旅遊，每逢星期六日這裏會有比卡超觀光火車刺激經濟。

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JR東日本很方便，觀光火車可以上網預訂座位，到時憑JR PASS換票不另收費，所以要坐比卡超火車請記得先行預約。

（註：JR東日本訂票系統最遲要一日前領取車票，否則會被徵收費用。訂票網址：https://www.eki-net.com/top/train_reservation/tc/faq/faq.html#q405）

JR東日本的觀光火車可以上網預訂座位。如若前往，記得先行預約。（作者提供）

由於我是星期一來到這裏，所以和比卡超列車緣慳一面，但是我一樣可以和比卡超瘋狂拍照！只要去到「一ノ関駅」就可以看到巨型比卡超，也可以蓋比卡超印章。興奮地走到月台，更會發覺柱子上面都是比卡超，喜歡比卡超的人大概會瘋掉吧！這時候請不要忘記在車站可買到的宮城縣最著名的特產：「海鮮便當」。

在車上吃便當時也不要忘記望出窗外：列車駛過沿途各站都有大量比卡超站牌。這些可愛的站牌、月台等等都是為了振興311災後東北各地的旅遊，使當地人的生活得以提升，經濟復蘇。

一之關車站可買到宮城縣最著名的特產：「海鮮便當」。（作者提供）

來到總站「氣仙沼駅」自然也少不了比卡超拍照位、蓋印章，還有最重要的：買紀念品捐款。各位買比卡超紀念品都等於直接捐款到災民手上。建議各位如果要送禮的話，不妨在此地大手掃貨，買十個八個各種小精靈的襟章回去派街坊振興災區經濟吧！

總站「氣仙沼駅」可以買到《寵物小精靈》的各式襟章，所有的款項將直接捐款到災民手上。（作者提供）

JR鐵道大船渡線由「一ノ関」去到「氣仙沼」就完結了。其實原本一直去還有鐵道，只是都在海嘯之下被完全摧毁，之後的路線變成了BRT巴士連接着災後重建的陸前高田和氣仙沼市。

我當晚住在距離氣仙沼車站步行12分鐘的地方，價格5,000多日元（約港幣$355）的單人房，非常簇新，還可以洗衣服，走路幾分鐘就有巨型便利店。在「氣仙沼駅」轉乘BRT到陸前高田會看到新聞上311最震撼的畫面「奇蹟一本松」。

交通：JR氣仙沼駅直達

「氣仙沼駅」位於日本宮城縣氣仙沼市古町一丁目，由東日本旅客鐵道（JR東日本）經營的鐵路車站。（作者提供）

以上內容節錄自《日本一人旅》，星夜出版，Kiri著。

《日本一人旅》封面。（作者提供）

內容提供：讀萬卷書行萬里路

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「比卡超帶路到一之關和氣仙沼 《寵物小精靈》振興東北旅遊業」​】

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