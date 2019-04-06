【復活節好去處2019】4大商場巡禮！必睇比卡超、手塚治虫展覽

距離復活節假期還有不足兩星期，好多商場已經開始佈置，加入不少卡通人物及遊玩節目陪大家過節！今次為大家預覽4大商場佈置主題，當中更有比卡超及手塚治虫為賣點，讓一家大細打卡影靚相之餘，亦可以買到限量精品，復活節記得走一趟！

01︳正能量企鵝治癒打卡 皇室堡 ‧ 東角LAFORET

不少企鵝Fans一定認識 KOUPEN CHAN，由日本插畫師RURUTEA創作的「正能量企鵝」KOUPEN CHAN非常治癒。今個復活節，皇室堡及東角LAFORET兩大商場更建立治癒樂園！皇室堡有「KOUPEN CHAN萌遊治癒樂園」，當中有5大正能量治癒打卡位及遊戲區，亮點是2米高復活兔造型企鵝、室內滑草場、打卡搖搖椅等等。另一邊廂，東角LAFORET則設「 KOUPEN CHAN 治癒甜蜜糖果屋」，有七彩繽紛的糖果屋分佈在各樓層。想探企鵝的話，今個復活節要去銅鑼灣了。

按下圖看更多商場節目相片：

2米高的復活節限定KOUPEN CHAN扮復活兔，萌爆造型任你打卡。

+ 4 + 3 + 2

【皇室堡x KOUPEN CHAN萌遊治癒樂園】 日期：即日起至5月5日 時間：10am-10pm 地點：皇室堡地下中庭 【東角LAFORET x KOUPEN CHAN 治癒甜蜜糖果屋】 日期： 即日起至5月5日 時間： 11pm-12am 地點： 東角LAFORET

02 ︳2.5米高吹氣阿童木 朗豪坊

今年是手塚治虫誕生90週年，朗豪坊聯同Soap Studio在復活節舉行「朗豪坊 ‧ 手塚治虫誕生90週年展」，讓Fans回顧手塚老師的代表作！現場最吸引一定是2.5米高的吹氣阿童木！其他打位卡包括巨型漫畫書，篇篇都有手塚老師及其筆下的角色；手塚本尊的人偶及1:1的阿童木、怪醫秦博士及藍寶石王子，fans一定要去集郵！

此外，現場更設期間限定店，獨家發售過百款手塚經典角色精品，包括限量100組銅金色「手塚治虫90週年紀念特別版：手塚治虫與阿童木」人偶，Fans們必定不能錯過！

按下圖看更多商場活動相片：

2.5米高巨型吹氣阿童木眼仔碌碌坐在展覽場地正中央，是打卡必影之位置！

+ 7 + 6 + 5

朗豪坊 ‧ 手塚治虫誕生90週年展 日期：4月12日至5月13日 時間：11am-11pm 地址：朗豪坊4樓通天廣場

03 ︳神探 Pikachu 亮相沙田新城市廣場

全球首部實景真人電影《POKÉMON神探Pikachu》將於5月9日上映，而戲中的神探 Pikachu 將提前在沙田新城市廣場亮相！展覽現場會還原「萊姆市」電影場景，展出多隻「1比1」毛茸茸 Pikachu 及可達鴨，而電影預告片曾出現的多隻Pokémon，包括：妙蛙種子、噴火龍、魔牆人偶、樂天河童、布魯及胖丁亦會神秘現身！此外，商場還設有期間限定Café，更有Pikachu招牌嘜頭拉花咖啡，又是一款精美的打卡特飲！

按下圖看更多商場活動相片：

《POKÉMON 神探Pikachu》「萊姆市」電影場景將搬到沙田新城市廣場。

《POKÉMON 神探 Pikachu》X 新城市廣場【足智神探 全城尋寶】 日期：4月16日至5月27日 時間：12pm-10pm 地點 ：新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場

04 ︳15,000 呎迴旋木馬、跳彈床玩樂區 We Go MALL《復活節親子遊園》

馬鞍山新商場「We Go MALL」今個復活節，會聯同「百田遊園」攜手打造15,000 呎超巨型《復活節親子遊園》！現場設有15 呎高「木馬彈床樂園」充氣裝置、「極速小車神」賽車競賽場、夾公仔機等等，大人小朋友都一定玩得開心！

另外，在空中花園區又有「寶狄與好友奇趣歷奇公園」，參加者可以穿梭不同有趣的互動遊樂區如「彩虹跳飛機」、「點蟲蟲糖果圈」、「啄木鳥帳蓬」等等，感受輕鬆又溫馨的歡樂時光；此外花園更藏有逾百隻彩蛋，讓大小朋友都可以攜手尋找復活蛋，超好玩！

按下圖看更多商場節目相片：

讓大家盡情跳動的15 呎高迴旋木馬樂園充氣裝置，小朋友一定玩到樂而忘返！

+ 2

We Go MALL《復活節親子遊園》 日期：4 月13 日起 時間： 12pm-8pm 地點：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 地下中庭及1 樓遊樂區 查詢：6380 2399 收費： 木馬彈床樂園：$50/15 分鐘；全日任玩$120；全日任玩彈床加電動車$180 極速小車神：a)電動車$40 （10 分鐘） / 碰碰車$40 （5 分鐘） 至FUN 機動遊樂區 $40 （一節）

寶狄與好友奇趣歷奇公園 日期：4 月19 日起 時間：12pm-8pm 地點：We Go Mall 頂層空中花園

復活節尋蛋樂滿分 日期：4 月19 日至22 日 （復活節公眾假期） 時間：12pm-6pm 地點：We Go Mall 場內

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁