【日本北海道】札幌必備懶人包　禦寒用品、美食手信、景點大盤點

北海道是冬季旅行勝地，而札幌是當地的最大都市，更是魅力所在！以下就為大家介紹各種當地特有的物品，由美食到日用品、手信，一應俱全，準備遊覽札幌的你，可不要錯過！

冰天雪地用品篇

札幌當然有很多賣禦寒用品的地方，而且大部分雪地活動場所都有出租，但還是有些小物，既可以簡單買到，又能夠大大加強保暖功效，你必須知道：

點擊大圖看禦寒必備的兩款小物▼▼

當地食品篇

紅豆、薯仔和蜜瓜都是北海道名產，所以不少當地小食都以這些材料加工製成，充滿地道風味，不可不試。

以下幾款北海道名產製成的小食，不可不試！（點擊大圖）

美食篇

說到札幌美食，怎少得了海產和拉麵？但你未必知道去那裡才能吃到最好的哦？

1. 拉麵橫丁

Sapporo Tokyu REI附近的著名拉麵街，短短幾十米的小巷有近20家拉麵店，臥虎藏龍，連名廚Anthony Bourdain都曾到訪，據說更是札幌拉麵的發源地呢！

2. 磯金漁業部

市內有名的海鮮居酒屋，除了海膽、刺身、鍋物，一定要看看能否嘗到人氣的喜之次，這裡的價位大約是香港吃到的一半價錢而已，而且size更大，超級划算！

3. 札幌市中央卸売市場──北のグルメ

札幌的海產重地，當中有近70年歷史的北のグルメ，集漁市場加餐廳於一身，很多香港遊客會在這裡即買即煮即食，連蔡瀾、古天樂和DoDo姐都是常客！場內更有售土特產和紀念品，而且設有ATM以及一掃瞄護照即可完成退稅的設備，還有郵寄送貨服務，你需要準備的，只是非常充足的日圓。

手信篇

以下手信排名不分先後，反正全部都買就對了！

點擊大圖看清蜜瓜大福、粟米朱古力棒、麵包脆脆等5款手信▼▼

玩樂篇

吃喝之後，離不開玩樂。札幌市內市外都有不少地方，提供截然不同的體驗：

1. 札幌電視塔

登上觀光瞭望台，就可以飽覽足足有十一町目範圍的大通公園全景了，而且塔內亦有售名信片，以及貼紙相機供旅客娛樂。

2. 冰釣

在浪漫的湖川上垂釣迷你的小公魚，即場專人製作天婦羅，新鮮的程度爆燈！如果運氣好的話，還會看到住在附近森林的小狐狸來湊熱鬧，很有趣。

3. 藻岩山

市內有名的看夜景地點，山頂上有鐘和情人鎖，讓你和另一半可以在欣賞完浪漫夜景後，拉一下鐘，祈求長久的愛情。

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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