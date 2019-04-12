【深圳展覽】鏡像房、波波池浴缸…Mark實保利藝術空間8大打卡位

果不其然，適逢好天氣的清明假期，深圳各大景點再一次迫爆！首當其衝的就是抖音新晉「網紅」，號稱「一出地鐵即見海」的深圳灣公園。清明節僅僅一日，總人流量就衝破40萬人次。而在深圳灣公園地鐵站，更是一早就排起過百米長龍，客流量單日16萬人次，創造了歷史高峰，同舊年同期相比，直接增長近一倍！ 除了深圳灣公園，深圳另一個人滿為患的重災區便是仙湖植物園。花展的熱潮未散，嚟睇花海的朋友相信都領略了一番人海的壯觀。在周圍都是人的假期，到底仲有冇一個人少景靚又可以打卡的地方呢？今次又真係畀小編搵到！ 這個在深圳的七色空間，不是人人人，而是鵝鵝鵝，而且仲係無數圓碌碌超可愛的企鵝！除了適合親子活動、影相打卡，體驗最新的黑科技外，最關鍵的是——這裡人比鵝少，堪稱一股假期清流，就讓小編帶你開啟本次人少鵝多的奇幻旅途吧！

企鵝奇幻之旅（PUPU FANTASY TRAVEL）

1. 地球重力空間

一入場就是一個全黑的空間，中間有一個大大的「Y」字，等眼睛逐漸適應黑暗之後，前面會有啲咩？係無數圓碌碌、超可愛的企鵝BB！數唔晒的企鵝BB堆成了「企鵝池」，仲可以除鞋入去。喺裡面企、坐、瞓，任你玩，而且點影都咁靚！

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2. z-star無限空間

在這場旅程中小編最喜歡的就是這處「無限空間」。四面是360°的鏡面牆，頭頂超多星星燈同黃色氣球，地下仲有可以抱起影相的小圓波。話不多說，小編已經擺定Pose了。在這金黃色調的房間中靠着鏡子，看見N個自己實在過癮，唔打卡真係對唔住自己！

3. PITU奇幻之境

又一個令小編少女心直接爆棚的地方！有可以瞓入去的波波球浴缸、有秒變小公主的夢幻幔帳，仲有太空人PUPU注視下的氣球拱門…總之，一眼睇晒，全部都係一片粉色！快在這裡開啟一場粉紅色的奇幻旅程吧！

+ 6 + 5 + 4

4. PUPU太空艙

離開了粉紅世界，竟然來到了PUPU的太空艙。它們正坐在飛船裡，等着我們的到來！PUPU實在太可愛，會忍唔住過去影返張。喺太空艙度到底收埋咩秘密呢？

5. 遨遊宇宙

打開「太空艙門」，腳踩在金屬的地面上，頭頂是絢麗的極光，地下有各種寫了字的光球，有種置身星河之間的錯覺！在這夢幻般的空間裡，宇宙中那些遙遠的星球此刻都彷彿觸手可及。這裡還播放着充滿宇宙空靈感的音樂，身處其中，心境會有平靜的感覺。抬頭側耳傾聽那來自星空的聲音吧！

+ 5 + 4 + 3

6. 基因工程

在太空艙的一處角落，小編發現了熟悉的企鵝身影。這不是騰訊QQ的企鵝嗎？而且具有多種造型。從壞蛋掌門人到王者榮耀、唐人街探案到權力遊戲，每個造型都惟肖惟妙，一眼就睇得出，得意到想全部打包帶晒返屋企。

在太空艙的另一角，小編還發現了一個超適合親子一齊玩的空間。有專門為小朋友準備的矮凳，可以坐下為模型公仔上色、天馬行空的畫一幅畫，還有泥膠可以玩，總之小朋友們一定會玩得超開心！

7. 量子雲空間

太空感十足的出口真的十分搶眼，而且超易影到靚相。隨手一影都可以做頭像！

8. 外太空黑科技

利用最新的AR技術，瞬間就可以與企鵝們在外太空相遇（深圳微時光提供）

最後，別以為這裡只是具有打卡的虛有其表，還有一大堆黑科技等着你去體驗！利用最新的AR技術，瞬間就可以與企鵝們在外太空相遇。來，摸摸頭，還可以用腳選擇想一齊合照的動漫人物。擺出最有型的pose，定格住最完美的瞬間吧！

小編還在太空艙的一個隱蔽小角落發現了跳舞間！更棒的是與PUPU們一起跳的舞是可以掃QR Code保存在手機裡。還有更多互動黑科技就不一一介紹了，等你來親自體驗！

企鵝奇幻之旅（深圳微時光提供）

企鵝奇幻之旅 展覽日期：即日至2019年6月30日 展覽時間： 週二至週五 11：00—20：00 （19：30停止入場） 週六日及法定節假日 10：00—21：00（20：30停止入場） 逢週一閉館（法定節假日除外） 地點：深圳壹方城L1保利藝術空間 交通：地鐵1號線寶安中心F出口 費用：53－218元（以實際活動為准）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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