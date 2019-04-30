【九龍灣搵食】炸雞、鰻魚飯、素食自助餐　週末九展睇show玩全日

周末不待在家，一於出街去食買玩！ 九龍灣除了有梵高展，5月3日至5日還有首屆「武術博覽」，即場向國際級大師拜師學藝，體驗泰拳、MMA、傳統歐洲兵器等多種搏擊運動，超過癮的！睇完武博展，直落九龍灣食飯，即約朋友計劃周末遊！ 圖片來源：資料圖片

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1pm：午餐素食時間

$78任食30款素食！酒店廚炮製咕嚕菇、黃金南瓜

九龍灣近期新開的素食餐館，最平$78任食30款素食，由酒店級主廚Raphael負責菜式部分，咕嚕菇、焗豬扒飯、素食漢堡等，味道與款式豐富，一改素菜啖味的形象。

老闆Celia以前常在大埔素食餐廳惜食堂、慧食堂擔任義工，向來對推廣綠色飲食不遺餘力，有見市面的素食自助餐開始普及化，所以就選擇在未被覆蓋的九龍灣區開店。Celia：「放眼現時坊間的素食自助餐，不少食物都用上濃油赤醬去調味，難免會對健康造成負擔，所以這裡食物都會做到少油、少鹽、少糖。」

問及自助餐形式會否鼓勵浪費，Celia就坦言這是個大趨勢：「對比下當然是單點比較好，但始終自助餐吸引力較大，可令素食更平民化。餐廳會密切留意餸菜供應，並且讓食客自行收拾碗碟，好讓他們量力而為，假如食物真的有多的話，我們也會安排送予有需要人士。」

按圖睇「齊齊素」有咩素食！

餐廳位於九龍灣的得寶花園，吸引鄰近不少住客幫襯。（官方圖片）

+ 14 + 13 + 12

自助餐時段及收費：

午市 (11:45am-1pm、1pm-2:15pm)

成人$98(新張優惠$78)；小童$78(新張優惠$58)

星期一至四晚市 (6pm-7:30pm、7:45pm-9:15pm)：

成人$168(新張優惠$128)；小童$128(新張優惠$98)

星期五至日晚市 (6pm-7:30pm、7:45pm-9:15pm)：

成人$188(新張優惠$148)；小童$148(新張優惠$118)

齊齊素

地址：九龍灣牛頭角道3號得寶商場地下122號舖

電話： 3996 9048

$55招牌叉燒飯！脆皮齋叉燒幾可亂真

不想吃自助餐的話，另外有素食中菜館，裡面的招牌叉燒有鑊氣之餘，肉質幾可亂真，師傅用回傳統醃叉燒的醬汁來醃齋叉燒，並強調要用麥芽糖，這樣煮完才會有一陣獨特甜味和脆皮口感。

按圖睇「愛家素食Loving Hut」有咩素食！

咕嚕肉（價錢待定）

+ 3 + 2

愛家素食Loving Hut

地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-Max 2樓21-23號舖

營業時間：星期一至日 11:30am-8:30pm，全年無休

電話：3596 7837

3pm：限定3日！香港武術及搏擊運動博覽

未必所有人都會接觸武術運動，但武打片或節目多多少少都有看過，如MMA、空手道、泰拳等，大家對於這些名字都不會陌生。若然更想了解當中的技巧，這武博活動可以一次過了解各項武術運動。第一屆香港武術及搏擊運動博覽為期三日，其間會邀請各個範疇的師傅及組織，指導不同武術體驗班，讓大眾接觸各類型武術運動。其中在周五及周六的早上，大會特意安排長者及兒童武術體驗班，各位可以趁機鍛煉身心。

按圖睇「香港武術及搏擊運動博覽」有咩玩！

武博大使：何慈茵。（賴家俊攝）

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL）

日期：5月3日至5月5日（周五至周日）

時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日）

網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票）

現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票）

門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。

傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

7pm：$28台式炸雞！台直送雞肉即叫即炸

於台中發跡，有超過40年歷史的繼光香香雞炸雞店，已在香港開了7間分店。店內食材由台灣空運到港，炸雞件的火喉控制剛好，做到酥脆多汁。再灑上蒜香粉與辣粉，味道更香口惹味，配返杯珍奶，過癮！

按圖睇「繼光香香雞」有咩小食！

香香炸雞 $28（小）$39（中）$50（大）

+ 2

繼光香香雞

地址：牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖

8pm：鰻魚釜飯店食自家養殖厚肉鰻魚

釜飯，是指透過特製蒸鍋蒸的飯。米飯可以在鍋內平均受熱，令米飯更加香，加上即叫即燒的厚肉鰻魚，美味！這間釜飯的專門店，白米用的是來自愛知縣的越光米，粒粒飽滿有口感。蒸飯加傳統的鰹魚湯，煮出來的飯吸光湯的清香，味道更加豐富，只是吃白飯都已經是一種享受！

按圖睇「釜之魂釜飯專門店」有咩飯食！

金魂鰻魚釜飯 $118

+ 7 + 6 + 5

釜之魂釜飯專門店

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場三期地下G286-288號舖

營業時間：星期一至日 12nn-4pm；6pm-10:30pm

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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