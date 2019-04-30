【勞動節好去處】5大室內活動！無懼落雨！Marvel電影馬拉松、唱K

五月頭有勞動節，多了一日休息天，那就不要放過盡情去玩，不過放假先來落雨，為你綜合一系列室內活動，立即計劃行程！

1. Averagers效應！在家睇Marvel電影馬拉松

近期話題基本上都圍繞著《復仇者聯盟4》，趁假期當然可以入戲院睇啦！不過，作為Marvel迷，入場前後都會想煲翻之前的每套電影，而Netflix就為各位Marvel迷一早準備了各套電影，等觀眾可以翻煲或者給未睇過的朋友可以睇。

Marvel電影，計埋近期上畫的有22套，而Netflix有10套上架，都夠煲一日。

按圖睇Netflix有咩Marvel戲睇！

[1] 鐵甲奇俠 Iron Man｜系列第一部電影，Iron Man！(Netflix圖片)

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2. 瘋狂夾日本公仔！何文田新Namco開幕

要夾公仔，Namco真的數一數二多日本公仔可以夾。本身荃灣、旺角和杏花新城都有分店，5月1日正式進駐何文田！場內繼續有經典掟彩虹、夾公仔機等，裡面有好多日本卡通人物等你來夾走！

按圖睇「Namco」有咩玩！

namco將於5月1日進駐何文田！(官方圖片, 圖為其他分店現場)

NAMCO何文田廣場店 地址：何文田佛光街80號何文田廣場3樓322-323號舖 其他分店： Asobi Park PLUS PopCorn店 地址: 將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F111及F112舖 朗豪坊店 地址: 旺角朗豪坊9樓03-11號舖 荃新天地店 地址: 荃灣荃新天地2期UG層UG26-28及UG37-38號舖 愉景新城店 地址: 荃灣D.PARK愉景新城2樓2071號舖 杏花新城店 地址: 柴灣盛泰道100號杏花新城2樓204 A&B號鋪

3. 瘋狂唱K！$65學生K-Lunch任唱4小時優惠

唱K原來好處多，練到歌喉之餘，更有日本醫生研究指，唱K有助減肥，唱1分鐘歌可消耗熱量2千卡，又多個藉口去唱K！近日有K房推出優惠，閒日最平$39任唱4小時K-Lunch，而公眾假期就$65！優惠適用於學生，於6間分店，包括觀塘、深水埗、尖東、佐敦九龍城和九龍灣內K-Lunch時段享用。留意啊，要有學生證才可享此優惠，學生們放假可以大唱特唱！

備註：每段時段限唱四小時（貓頭鷹時段除外），有加一服務費

按圖睇Neway學生優惠詳情！

唱K優惠，可以唱容祖兒新歌啊！(Pretty Crazy MV截圖)

Neway學生優惠適用分店地址： 尖東分店 地址：九龍尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓 佐敦分店 地址：九龍佐敦彌敦道238號238中心5至6樓(恆豐中心側) 觀塘分店 地址：九龍觀塘觀塘道418 號創紀之城5期11樓2號舖 深水埗分店 地址：九龍深水埗青山道170號宇宙商場2樓 (於長沙灣A2出口) 九龍城分店 地址：九龍城太子道西440 - 450號太子匯1樓6至7號鋪 九龍灣分店 地址：九龍灣宏照道38號企業廣場第5期MegaBox L17

4. 銅鑼灣萬呎樂園！賽車、拋公仔、波波池玩足全日

冒險樂園新品牌「Planet J Hong Kong」在銅鑼灣時代廣場開設分店，引入好多大人與小孩都啱玩的新遊戲，如飄移賽車跑道、Beat Saber街機，大人們都的童心返晒來，即刻想衝去玩！

按圖睇「Planet J Hong Kong」有咩玩！

Planet J 場地佔地1萬呎，現場最吸睛的有這款「夢幻糖果」色系波波池，但只有小朋友先可以玩，可惜！(繆鈞堤攝)

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Planet J​ 地址：銅鑼灣時代廣場Square on 9F 營業時間：11am-10:30pm 電話：2385 6518

5. 四萬五千呎Superpark！喪玩20款運動

想出身汗，喪玩20款運動，4萬5千呎的Superpark，有齊空中滑索、車呔滑梯、踏板車滑道、棒球擊球、籃球投籃、哥爾夫球道等，想再刺激一點，可以玩跳彈床，喪跳至2米高，有難度得來又好玩！

按圖睇「Superpark」有咩玩！

四萬五千呎的Superpark，有齊空中滑索、車呔滑梯、踏板車滑道、棒球擊球、籃球投籃、哥爾夫球道等，讓你一次過喪玩20款運動！(黃寶瑩攝)

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SuperPark Hong Kong 地點：大角咀海輝道18號一號銀海地下 時間：星期一至五 10am-9pm、星期六、日及公眾假期 9am-9pm 查詢及訂位網站：https://shop-cn.superpark.com.hk/

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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